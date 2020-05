Citroën : un concept prévu pour la fin d'année

Pendant le confinement, Citroën publie sur son Facebook des interviews de ses dirigeants. Et même si les entretiens sont d'une certaine manière contrôlés par la marque, les différents responsables n'hésitent pas à faire des confidences intéressantes sur le futur des Chevrons.

La semaine dernière, la directrice du produit confirmait l'arrivée d'une nouvelle grande berline. Cette fois, c'est Pierre Leclercq, le patron du design de Citroën, qui a fait une révélation : "On aura une surprise en fin d'année, on montrera quelque chose de plus conceptuel, mais d'assez révolutionnaire".

Pierre Leclercq n'en a toutefois pas dit davantage, gardant le mystère sur le positionnement du véhicule et ce qu'il peut annoncer. Il y a fort à parier que ce concept était prévu pour le Mondial de l'Automobile, événement qui a été annulé en raison de la crise économique liée au Covid-19. Citroën dévoilera donc sûrement le modèle dans un événement spécifique.

Le directeur du design a rappelé qu'il y aura avant la présentation de la nouvelle C4, d'ici le début de l'été. Interrogé à son sujet, Pierre Leclercq a précisé que le design avait été gelé avant son arrivée chez Citroën, mais il a été "agréablement surpris" en la découvrant. Selon lui, cette C4 est "dynamique", "expressive" et a de "belles proportions".

Image illustration : Concept 19_19