Climatisée, customisée : la tente de toit s'embourgeoise

Elle a ses adeptes, nombreux, et son festival qui fait le plein. La tente de toit à installer sur sa voiture est l’accessoire qui cartonne, et pour cause : il permet de jouer au vanlifer pendant l’été ou les vacances, sans changer de voiture, et sans en passer par un très cher fourgon ou camping – car.

Évidemment, l’objet a ses limites. Même si les modèles disponibles permettent à deux personnes - voire cinq pour les tentes XXL - de dormir, elles doivent grimper sur le toit de l’auto, et ne disposent que d’une pièce unique. Pas question d’y faire la popote et pour les ablutions, on repassera. En plus, sous la toile, en hiver, il fait froid, et en été, on crève de chaud. L’engin est donc plutôt destiné aux excursions roots, pour des abris de fortune qui coûtent, tout de même, entre 1 500 et 5 000 euros.

Une clim utile, mais pendant 4 heures seulement

Mais devant l’engouement bien réel pour la chose, certaines entreprises, plus malines que d’autres, ont commencé à développer et commercialiser des accessoires futés. Comme ce climatiseur pour tente de toit conçu par Cybertake, une entreprise australienne. L’engin, qui pèse 12 kg, peut être muni d'un tuyau qui, introduit dans la tente, en réchauffe l’atmosphère en hiver, et le réfrigère en été. Comme une clim de voiture, il suffit de régler sa température. Le produit est évidemment fourni avec une batterie, mais il a un léger inconvénient : il n’a que quatre heures d’autonomie.

Il faudra donc se lever au beau milieu de la nuit pour la changer si, toutefois, on a pris soin de s’en offrir une seconde. Sinon, il faut brancher cette clim sur une prise 230v, ce qui signifie qu’il faut passer la nuit dans un camping. En tout cas, le Cybertake S2 Pro coûte 990 euros, avec une seule batterie, évidemment.

Une fois réglé le problème de la température de bord, le vanlifer en voiture pourra s’attaquer à un autre inconvénient de la spécialité : le manque de pièces à vivre. Pas de cuisine ni de cabinet de toilettes dans la tente de toit. Mais pas de panique : certains fabricants ont pensé à tout, et notamment à des extensions de toile qui prolongent la tente jusqu’au sol. On peut s’y asseoir, y préparer à manger et même prendre sa douche.

Une tente de toit plutôt gonflée

Sauf que cet amoncellement d’accessoires à d’autres inconvénients, en commençant par l’encombrement de la table, des chaises, du réchaud et des divers accessoires nécessaires. Difficile avec tout ce matériel de voyager à cinq dans une voiture.

Se pose également une question de poids, car une grande tente, à elle seule, atteint près de 100 kg. Décathlon a trouvé la solution, avec un produit gonflable qui ne dépasse pas 52 kg. Il est vendu 1 500 euros, mais ne fera le bonheur que de deux occupants. Les autres devront trouver leur place sur la banquette arrière. Si elle n'est pas trop encombrée.