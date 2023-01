Tesla possède actuellement une longueur d’avance sur tout le monde en matière de bornes de charge rapide : le constructeur californien a déjà installé plus de 35 000 points de charge rapide dans la planète et continue de construire de nouvelles stations aux quatre coins du monde. Mais les autres constructeurs automobiles s’organisent enfin pour construire eux aussi des stations de charge pour voitures électriques. Il y a quelques mois, on apprenait par exemple que Renault préparait l’installation de 200 stations de charge rapide en Europe.

Comme Tesla, Mercedes va construite son propre réseau de charge

C’est au tour de Mercedes d’annoncer l’établissement de son propre réseau de charge rapide, avec un projet majeur dévoilé à l’occasion du CES de Las Vegas. Le constructeur allemand veut construire pas moins de 10 000 points de charge rapide dans le monde d’ici l’année 2027. La marque à l’étoile commencera par l’Amérique du Nord, où elle compte installer pas moins de 2 500 points de charge répartis en 400 stations. Mais les autres continents et l’Europe sont également au programme.

350 kW

Il reste à connaître la localisation des points de charge mais Mercedes précise que ces bornes rapides pourront fournir une puissance de 350 kW en pointe. Exactement comme les bornes rapides de Ionity et 100 kW de plus que les Superchargeurs de Tesla actuels. A noter que ces futures stations de Mercedes seront ouvertes aux modèles des autres marques, même si on imagine que les autos de la marque y seront favorisées au niveau des prix.