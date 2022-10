Comme Tesla, Renault va développer son réseau de charge rapide

Actuellement lorsqu'on doit recharger à haute puissance les batteries de sa voiture électrique en France et en Europe, les réseaux de Tesla et de Ionity sont les plus à même de répondre à vos besoins. Mais il faudra bientôt compter sur un nouveau circuit de charge rapide sur le Vieux Continent, à l'initiative du groupe Renault cette fois.

Via sa division Mobilize réservée aux énergies alternatives, solutions de transport et autres engins de mobilité douce, le constructeur va en effet mettre en place un réseau de bornes à haute puissance en France et en Europe. Le réseau Mobilize Fast Charge se déploiera dans tout le pays et sur le reste du continent, avec un objectif de 200 stations au total dont 90 seront implantées en France.

Ouvertes au public et jusqu'à 400 kW en puissance

Comme celui de Ionity (et une partie croissante des Superchargeurs Tesla), il s'agira d'un réseau ouvert à tous 7 jours sur 7. Il s'implantera le plus souvent près des concessions de Renault et vise à couvrir tout le territoire du pays avec une station tous les 150 kilomètres. Il doit y avoir six bornes par station en principe, soit tout de même 540 points de charge rapide rien qu'en France. Quant à la puissance de charge, elle ira jusqu'à 400 kW soit davantage que les réseaux actuels concurrents. Comme chez Ionity enfin, il sera possible de bénéficier de tarifs préférentiels via un abonnement.