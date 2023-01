Comment déneiger sa voiture en toute sécurité ?

Ne tentez jamais de déneiger votre voiture avec de l’eau bouillante. Vous pourriez créer un choc thermique qui endommagerait la peinture voir faire éclater les vitrages, surtout si vous avez un microscopique impact dessus.

Une voiture se déneige et se dégivre avec une raclette et l’aide du chauffage de l’habitacle. Si vos serrures sont bloquées par le gel, utilisez un dégivrant ou un dégrippant type W40. À défaut de dégivrants spécifiques « auto », ceux vendus pour les usages domestiques sur les congélateurs fonctionnent tout aussi bien. Et veillez à dégager le tuyau d’échappement si vous voulez que votre voiture démarre.

Déneiger étape par étape

Commencez par le plus facile : les vitrages. Pour ce faire munissez-vous d’une raclette à neige ou d’un grattoir, si possible équipée d’un gant qui rendra l’opération moins désagréable pour vos mains. Difficile en effet de travailler correctement avec des mains gelées !

Enlevez la neige des vitres latérales, arrière et du pare-brise, sans oublier les rétroviseurs et les phares. En hiver il est important d’être vu.

Soulevez les essuie-glaces sans les faire fonctionner. Si ces derniers sont « pris » dans la glace, vous risqueriez d’endommager leur moteur.

Ôtez la neige de la carrosserie « sans la gratter » à l’aide d’une raclette en plastique qui ne risque pas de rayer la peinture. Le capot mais aussi le toit et l’arrière doivent être nettoyés.

Cela peut sembler « excessif », surtout si vous êtes pressés par le temps, mais du fait des vibrations de votre véhicule qui roule, la neige va se déplacer et tomber jusqu’à parfois recouvrir tout le pare-brise ! Et là… vous êtes aveugle.

Dégager les plaques d’immatriculation

Vous l’ignorez sans doute mais le Code de la Route vous oblige de maintenir votre voiture « en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres ». En clair, si vous roulez avec un véhicule non déneigé, non dégivré ou désembué, vous pouvez recevoir une amende de 35 €, et 68 € si vos plaques n’ont pas été nettoyées du fait qu’elles seront illisibles par la maréchaussée avec, en plus, un risque d’immobilisation du véhicule. D’où l’importance de nettoyer vos plaques avant de vous mettre en route. Elles ne sont pas fragiles donc vous pouvez les gratter allègrement. N’oubliez pas si la visibilité est limitée de nettoyer également l’éclairage de plaques qui rend ces dernières visibles. Votre voiture doit rester identifiable de jour comme de nuit, même si les conditions climatiques sont contre vous.

Enlever la couche de givre sous la neige

La neige est une chose, le givre en est une autre.

Faites démarrer le moteur, sans toutefois mettre le chauffage à fond car le choc thermique en résultant pourrait endommager les vitrages gelés.

Veillez à régler les sorties de chauffage vers les vitres et le pare-brise. N’oubliez pas de mettre en route le système « dégivrage » de la voiture, rétroviseurs inclus. L’air en chauffant va élever la température de l’habitacle ce qui va vous permettre de gratter le givre sans forcer et surtout sans appuyer.

Pour ne pas abîmer la peinture, ne grattez surtout pas la couche de givre sur la carrosserie. Cette dernière va fondre et s’éliminera toute seule en roulant.

Avant de quitter votre stationnement

Avant de bouger votre véhicule de son stationnement, si la couche de neige est épaisse, utilisez une pelle pour libérer le passage tout autour. Cette petite perte de temps peut vous éviter de vous retrouver bloqué ou une perte d’adhérence qui pourrait vous valoir quelques dégâts et un passage chez le carrossier.