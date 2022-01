Comment faire durer vos pneus plus longtemps ?

Augmenter la durée de vie de ses pneus commence par en limiter l’usure. Cette usure dépend de différents critères dont prioritairement de la qualité de fabrication des pneus. Privilégier des marques reconnues représente en effet une garantie de longévité. En effet, des pneus plus chers sont généralement fabriqués avec une gomme de meilleure qualité qui offre par conséquent une plus grande longévité.

Outre le choix de la qualité de vos pneus, il faut savoir que l’usure de ces derniers dépend également de votre style de conduite, de l’état de la route, et de l’entretien de votre véhicule. Il est bien évident que vos pneus souffriront bien plus si vous vivez en pleine montagne qu’en ville, si vous roulez en campagne sur des routes plus ou moins bien entretenues plutôt que sur des autoroutes et des nationales rectilignes et parfaitement propres.

Adapter sa conduite à la route

L’état de la route a un impact non négligeable sur l'usure des pneus. Il est préférable d’adopter des trajets avec de bons revêtements et d’éviter les petites routes mal entretenues et les chemins de terre. De même, mieux vaut éviter les routes sinueuses ou les nombreux ronds-points et dos-d'âne, ce qui semble impossible désormais puisque la majorité des villes installent des ralentisseurs à peu près partout.

En effet, lorsque vous tournez, la bande de roulement de vos pneus tourne plus vite que les flancs. Ce décalage de vitesse créé une friction de la gomme sur la route et c’est cette friction qui produit l’usure du pneu. Ainsi, en abordant les courbes et les bosses avec une vitesse modérée on minimise le frottement et par conséquent l’usure.

Adopter une conduite plus paisible

Limiter l’usure de ses pneus pourrait tenir en cinq conseils :

rouler tranquillement,

anticiper tous les changements de vitesse,

freiner largement en frein moteur avant les feux ou le péage,

réaccélérer en douceur,

éviter l’impact d’usure.

En effet, pour réduire l’usure des pneumatiques, il est préférable d’adopter une conduite paisible en évitant les démarrages sur les chapeaux de roues et les accélérations trop violentes sur les trois premiers rapports. Certes, il est plus amusant de faire « crisser » les pneus, et faire « vroum vroum » est dans la nature humaine, mais c’est là où la gomme de vos pneus est la plus sensible à l’usure. Pour faire des économies de gomme, mieux vaut démarrer en douceur et laisser le véhicule prendre de l’élan progressivement.

À l’inverse, anticiper les freinages lorsque vous voyez le feu passer à l’orange loin devant vous en utilisant prioritairement le frein moteur, éviter de donner des coups de frein brutaux, permet d’éviter de laisser une importante surface de gomme sur le bitume. De la même façon, prendre ses virages en douceur, rouler légèrement au pas lorsque l’on manœuvre pour se garer en faisait tourner ses roues usent moins la gomme qu’en tournant sur place.

Bien entretenir son véhicule

Aussi étonnant que cela puisse paraître l'entretien général de la voiture participe à la durée de vie des pneumatiques. La plupart des véhicules modernes sont équipés d’un système de capteurs de pression sur le tableau de bord. Problème : ce témoin ne vous alerte que lorsqu’il est trop tard et que les pneus ont déjà perdu au moins 25 % de leur pression initiale. Il faut savoir qu’un pneu qui pourrait faire théoriquement dans des conditions de pression normale 40 000 km, perdra ainsi 25 % de km, soit 10 000 km.

Vérifier au moins une fois par mois la pression des pneus est indispensable car cette dernière est directement proportionnelle à la température externe. En cas de sous-gonflage ou de sur-gonflage, l'usure des pneus, notamment au niveau de la bande de roulements, est plus rapide.

Autre point important à surveiller : le parallélisme et la géométrie des roues. La majorité du réseau routier est désormais très mal entretenue. Nids-de-poule et crevasses sont légion et peuvent impacter les réglages constructeurs qui garantissent le comportement routier du véhicule. Tomber dans un nid-de-poule peut créer une usure irrégulière plus importante à l’intérieur ou à l’extérieur du pneu que dans sa globalité, ce qui va vous obliger à le changer prématurément, non pas parce qu’il est usé mais parce que cette usure irrégulière rend le comportement routier dangereux. Or, les pneus se changent toujours par deux !

De même, les véhicules équipés d’origine de réglages de comportement plus ou moins sportif, avec des roues plus ou moins inclinées par rapport à la verticale peuvent impacter l’usure des pneus.

Surveiller régulièrement la géométrie de son véhicule évite d’avoir à changer ses pneus prématurément.

Changer les pneus à la limite d’usure et pas avant

Chaque pneu est équipé d'un témoin d'usure. Lorsque ce dernier apparaît, c'est qu'il est temps de le changer.

Ne les démontez pas trop tôt. Les pneus de marque sont en effet conçus pour durer jusqu’au témoin d’usure.

La limite légale d’usure d’un pneu est de 1,6 mm. Dans la pratique, la majorité des garagistes usent de la méconnaissance qu’ont les conducteurs pour les inciter à changer leurs pneus alors qu’ils sont encore à 3 mm. Ce sont des pratiques commerciales classiques mais douteuses car potentiellement, les conducteurs qui se laissent influencer perdent 30 à 40 % de l’usure de leurs pneus. On considère qu’actuellement 50 % des pneus sont changés avant leur limite d’usure réelle.

Pour voir si vos pneus sont encore bons, il suffit d’utiliser un profondimètre qui mesure la profondeur des sillons, où plus simplement de chercher les témoins d’usure qui se trouvent au fond du premier sillon. Par exemple, Michelin a placé à l’épaule du pneu un dessin, avec un petit bibendum, qui indique où sont les témoins d’usure des sillons, si ce témoin n’affleure pas la hauteur du sillon votre pneu n’a pas besoin d’être changé et vous pouvez continuer à rouler.

En outre, si l’on a un peu la fibre écologique : changer ses pneus trop souvent, c’est de l’énergie pour les fabriquer, les transporter, et ce n’est pas nécessairement une bonne idée

Sachez que si tout un chacun utilisait ses pneus jusqu’au 1,6 mm cela représenterait une économie de 128 millions de pneus chaque année, soit 7 milliards d’€ de gaspillage en moins pour les consommateurs sous forme de pneus qu’ils n’auraient pas à racheter.

Des pneus désormais testés usés

Jusqu’à présent les tests effectués par les organismes de certification étaient effectués sur des pneus neufs. À la demande des manufacturiers et afin que ces tests correspondent mieux à la réalité de l’usure des pneumatiques, à partir de 2024 ils seront réalisés sur des pneus usés, ce qui garantira aux utilisateurs de pouvoir utiliser leurs pneumatiques jusqu’au témoin d’usure en toute sécurité. Ainsi, terminé les pratiques consistant à vous convaincre de changer des pneus qui n’en ont pas besoin.

Michelin, précurseur du pneu qui dure

Un pneu qui dure est un pneu bien conçu, avec des matériaux, utilisés en moindre quantité, qui permettront à la bande de roulement de durer plus longtemps, tout en permettant au pneumatique d’être plus léger et plus écologique. Ainsi, les nouvelles générations d’élastomère des bandes de roulement, innovation Michelin, améliorent les performances de distance de freinage et de résistance au roulement qui contribue à la consommation du véhicule. Il faut savoir qu’un plein sur 5 est consommé par les pneus, soit 20 % de ce que vous mettez dans votre réservoir.

Ainsi, le Michelin Primacy 4 est 16 % meilleur en abrasion et s’use 16 % moins vite que la génération 3. Même résultat pour le pneu écologique I-Primacy qui offre des performances 15 % supérieures au Primacy 4. En deux générations de pneus, Michelin a amélioré de 32 % l’usure du pneu. À son tour, le Cross Climat 2 (pneu 4 saisons) améliore de 13 % l’abrasion par rapport à sa version précédente. Ces performances sont dues à la conception du pneu et aux différents matériaux faisant l’objet de Recherche et Développement permanent qui le composent. Des garanties de qualité qui permettent aux pneus d’offrir les mêmes performances de sécurité jusqu’au dernier millimètre !