Comment Fiat espère sauver sa 500 électrique

La Fiat 500 électrique est une très jolie citadine qu’on croise beaucoup dans les beaux quartiers depuis 2020. L’Italienne a séduit tout le monde par son design à la fois rétro et très agréable au regard, réalisant un bon démarrage commercial à son lancement et devenant même la voiture la plus vendue d’Allemagne à la fin de l’année dernière.

Hélas, cette Fiat 500 électrique reste chère. Elle se négocie à partir de 30 400€ chez nous en France avec une toute petite batterie de 24 kWh, ce qui la place au-dessus des nouvelles citadines électriques premier prix comme la Citroën ë-C3. Une tarification élevée qui explique sans doute en grande partie le repli de ses ventes depuis l’année dernière, qui ont d’ailleurs obligé Stellantis à couper sa production épisodiquement à l’usine de Mirafiori en Italie.

Un plan pour la rendre enfin populaire

Mais Stellantis va se porter au chevet de cette 500 électrique pour lui donner un nouvel élan. Non seulement le groupe serait en train de plancher sur une déclinaison thermique de l’auto pour élargir sensiblement sa clientèle, mais il a officiellement annoncé un investissement de 100 millions d’euros à l’usine de Mirafiori pour « améliorer l’attractivité de la 500 électrique ». Dans quel but ? « L’adapter à une technologie de batterie nouvelle génération permettant d’arriver à un modèle plus abordable ». Le communiqué officiel éparle donc très probablement l’adaptation de la voiture à la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) à la place de ses batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), moins chère mais aussi moins dense (et donc plus lourde).

La Citroën ë-C3 utilise déjà des batteries LFP et la future Fiat Panda en fera autant, cette technologie leur permettant d’afficher un premier prix à moins de 25 000€. Les nouvelles batteries de la Fiat 500e seront probablement très proches de ces dernières.