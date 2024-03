Un moteur thermique pour sauver la Fiat 500 ?

La Fiat 500 électrique est une très jolie petite citadine qu’on commence à beaucoup croiser dans les beaux quartiers. Mais elle coûte plus de 30 000€ en achat frontal pour sa version de base avec les petites batteries, ce qui contribue sans doute à limiter ses ventes à un niveau plus bas que celui des prévisions initiales de la marque. Résultat, Stellantis a été contraint à plusieurs reprises de mettre à l’arrêt son usine de Mirafiori en Italie et prévoit une nouvelle cessation des activités là-bas au mois d’avril.

Et le salut de cette Fiat 500 pourrait finalement passer par un moteur thermique ! D’après plusieurs sources italiennes relayées notamment par Italpassion, le groupe Stellantis s’interroge actuellement sur la possibilité de développer une version à essence de la 500e. C’est le moteur FireFly de Fiat qui serait choisi pour ce passage à l’énergie fossile, un bloc qu’on trouve actuellement sur la plupart des modèles thermiques de Fiat vendus en Europe et dans le reste du monde.

Carlos Tavares doit prendre une décision

C’est au directeur de général de Stellantis Carlos Tavares qu’il revient de prendre cette décision en validant le développement d’une nouvelle Fiat 500 thermique. Une autre solution, même si elle ne sauverait pas l’usine de Mirafiori en Italie car elle est produite dans d’autres pays, serait de garder la Fiat 500 thermique actuelle plus longtemps que prévu au catalogue en l’adaptant aux normes GSR2. Exactement comme pour la Panda, devenue « Pandina » il y a quelques jours et qui cohabitera avec la nouvelle Panda électrique.