Comment le paysage automobile mondial a évolué depuis l'an 2000

Toyota garde une position dominatrice sur le marché automobile mondial. En 2023, encore, le Japonais conservait sa première place parmi les plus gros groupes automobiles de la planète avec plus de 10 millions de voitures vendues (devant le groupe Volkswagen).

Quand on étudie le classement des marques automobiles les plus vendues (et non pas des groupes) sur ces 20 dernières années, Toyota garde aussi largement l’avantage comme l’illustrent les chiffres compilés par Statista depuis l’an 2000.

Rien que sur l’année 2023, Toyota figure bien évidemment à la première place avec près de 9,5 millions de voitures vendues devant Volkswagen et ses plus de cinq millions d’autos écoulées. En troisième position, Ford reste la première marque américaine avec ses 4,4 millions de modèles mais le temps où elle s’imposait comme la première marque automobile de la planète est révolu depuis longtemps. Elle pourrait bientôt se faire passer par Hyundai qui se démarque avec 4,2 millions d’autos vendues. Le Coréen devance Honda (4,1 millions), Nissan (3,3 millions), Kia (3,08 millions) et BYD (3,045 millions). Le constructeur chinois pourrait lui aussi gagner des places dans les années à venir, à condition que ses plans à l’exportation fonctionnent.

BMW premier chez les premium, Renault 18ème

Derrière, la première marque premium est BMW avec 2,55 millions de voitures vendues. Mercedes n’est pas loin avec ses 2,49 millions et Audi reste un chouya devant Tesla (1,895 million contre 1,81 million). Chez les Français, Renault émarge en 18ème position du top 20 avec 1,55 million de voitures vendues.

Et c’est assez intéressant de suivre l’évolution du top 20 des marques automobiles les plus vendues dans le monde depuis l’an 2000, comme vous pouvez l’observer dans la vidéo ci-dessous. C’est aussi l’occasion de se rappeler que Fiat, Peugeot, Opel ou Citroën figuraient dans ce top 20 au début du siècle. Aujourd’hui, ils n’y sont plus et même Chrysler a disparu de ce classement.