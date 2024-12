Comment nettoyer le moteur de son véhicule ?

Nettoyer son moteur est indispensable. Ne serait-ce que pour vérifier qu’il n’existe pas une minuscule fuite d’huile ou de liquide de freins qui pourrait s’aggraver. Néanmoins, les éléments répartis dans le compartiment moteur peuvent être délicats, aussi évitez d’utiliser un nettoyeur haute pression.

L’accumulation de graisses, d’huile et de saletés peut devenir problématique à la longue. En effet, le manque de propreté de cet espace peut se révéler préjudiciable à certaines pièces et composants du fait que, recouverts d’une couche de salissures, ils vont avoir beaucoup plus de mal à refroidir.

Pourquoi nettoyer son moteur ?

Un moteur qui se refroidit mal est bien plus susceptible de présenter des défaillances et de consommer de l’huile. Un compartiment moteur soigné permet également de maintenir certains filtres propres plus longtemps. C’est notamment le cas du filtre à air qui aspire l’air dans lequel il se situe. Plus cet air va être chargé en poussières et en produits graisseurs et plus ce filtre va se colmater rapidement. De la même façon lorsque vous révisez votre voiture, des salissures accumulées peuvent pénétrer dans le carter pour venir obturer le filtre à huile. En outre, en cas de vente de votre véhicule, un moteur propre va rassurer votre acheteur sur la qualité de l’entretien accordé à ce dernier, ce qui reste une garantie de ses performances.

Comment nettoyer le moteur de votre voiture ?

Un moteur ne se nettoie jamais à chaud. Le choc thermique pourrait en effet endommager certains composants.

Pour décaper votre moteur dans les règles de l’art il vous faut : un dégraissant moteur (de préférence un produit non agressif), une bombe de lubrifiant, une brosse douce (pas de brosse métallique), des gants, du film étirable, des lingettes microfibres et un nettoyeur vapeur.

Couvrez soigneusement la batterie, la boîte à fusibles et les connectiques à l’aide du film étirable en prenant soin de superposer les couches pour que l’ensemble soit parfaitement étanche. Appliquez du lubrifiant sur les fiches pour empêcher l’eau de se déposer dessus.

Commencez par ôter les salissures les plus visibles. Il s’agit souvent de feuilles mortes qui viennent se glisser sur la baie du pare-brise ou les côtés intérieurs du capot, voire de la poussière agglomérée par endroits aisément éliminable avec une brosse. Brossez les éléments et munissez-vous d’un aspirateur pour expulser directement les saletés en évitant qu’elles ne tombent dans les recoins du compartiment d’où vous ne pourriez plus les extraire.

Utilisez un dégraissant type WD-40 pour décoller les souillures les plus tenaces. Ôtez les caches en plastique et pulvérisez le dégraissant en abondance. Laissez agir au moins une dizaine de minutes pour que le produit pénètre en profondeur la couche de crasse. Utilisez un nettoyeur vapeur pour éliminer le dégraissant et les résidus. Pour les collecteurs d’échappement qui sont généralement très encrassés, le mieux est d’opter pour un produit de nettoyage pour le four.

Rincez les surfaces à l’eau claire mais évitez l’eau du robinet, choisissez plutôt de l’eau distillée qui n’est pas conductrice d’électricité. Si vous utilisez une rampe de lavage, pulvérisez à au moins 50 cm du moteur en prenant soin de ne pas toucher les connexions électriques.

Séchez soigneusement l’ensemble du moteur avec des lingettes microfibres et appliquez un produit de polissage sur les plastiques pour restaurer leurs propriétés.

Que faire après le séchage ?

L’action du nettoyage risque d’assécher les durites et les joints en caoutchouc. Pour éviter ce phénomène pulvérisez un lubrifiant sur toutes les parties visibles avant de remettre les caches plastiques. Vous pouvez également frottez les durites à l’aide d’un chiffon en microfibres imbibé.

N’oubliez pas d’ôter les films de protection des circuits électriques et électroniques.

Que ne faut-il pas faire ?

N’oubliez pas qu’il est interdit de faire un nettoyage moteur sur la voie publique du fait des produits huileux et des graisses qui pourraient demeurer sur le bitume. Le nettoyage doit être effectué impérativement dans une station de lavage.

N’utilisez jamais un nettoyeur haute pression pour nettoyer votre moteur. La puissance du jet risquerait d’endommager joints et durites. En outre, la force du jet risque de projeter de l’eau sur les parties électriques.

Ne mettez pas votre moteur en route juste après avoir terminé l’ensemble des opérations. Laissez le capot ouvert durant une quinzaine de minutes pour vous assurer que l’humidité s’est bien évacuée.