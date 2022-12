Comment optimiser la batterie de sa voiture électrique en hiver ?

La perte d’autonomie par temps froid est souvent attribuée à la diminution des performances de la batterie du fait que les modèles lithium-ion sont plus lents à stocker et à libérer de l’énergie en cas de températures extrêmes. Lorsque la température descend en hiver, la perte d’autonomie est évidente. Ainsi à -15 °C, les véhicules électriques ne disposent plus que de 54 % de leur autonomie, ce qui signifie qu’une voiture dont la distance nominale est de 402 km ne pourra parcourir en moyenne que 217 km.

Pourquoi une perte d’autonomie ?

Les importantes variations de température impactent fortement l’autonomie des véhicules électriques souvent du fait d’une utilisation importante du chauffage de l’habitacle de la voiture et des systèmes de refroidissements auxiliaires.

En effet, l'énergie de la batterie alimente non seulement le « moteur » du véhicule, mais aussi les systèmes annexes, tel que le chauffage, les essuie-glaces, le dégivrage des vitres, le refroidissement de l'habitacle mais également celui des batteries.

C’est le système de chauffage de l’habitacle qui est l’un des principaux responsables de la perte d'autonomie des véhicules électriques en hiver. Éviter d’utiliser ce dernier ou minimiser son utilisation vous permettra de prolonger votre autonomie de plusieurs kilomètres.

Si votre voiture en est équipée, mieux vaut utiliser le système chauffant des sièges et du volant qui transfère la chaleur à votre corps par conduction, plutôt que le chauffage de la voiture. Ces systèmes indépendants peuvent vous permettre de vous sentir « bien au chaud » sans chauffer l’intégralité de l’habitacle. En outre, le chauffage des sièges et du volant consomme environ 75 watts contre 3 000 à 5 000 watts pour le chauffage de l’habitacle.

Que faire pour maximiser votre autonomie ?

Si vous devez affronter de « grands froids » avec des températures négatives à -6 ou -8 °C préconditionnez votre véhicule électrique en mettant en route son chauffage alors qu’il est encore branché. Allumer le chauffage de votre voiture alors qu’elle est toujours en charge réchauffera cette dernière, tout en réduisant la charge auxiliaire avant d’entamer votre trajet.

En effet, les constructeurs recommandent de brancher les véhicules lors des journées très froides lorsque ce dernier n’est pas utilisé, sans pour autant le recharger activement. Ce qu’il vaut mieux éviter dans des conditions extrêmes. Brancher son véhicule permet au système interne de maintenir le contrôle de la température de la batterie, prolongeant ainsi la durée de vie de celle-ci sur le long terme et par voie de conséquence son autonomie.

Adoptez une conduite souple

Pour gagner en autonomie, adoptez une conduite souple. Évitez de vous retrouver trop près du véhicule qui vous précède dans les embouteillages, ce qui vous évitera d’avoir à freiner brusquement et à réaccélérer ensuite, ce qui consomme beaucoup d’énergie. Faites de même en approchant d’un feu tricolore ou d’une intersection. Ne freinez pas, ralentissez !

En effet, lorsque vous retirez votre pied de la pédale d’accélération votre voiture électrique va décélérer seule du fait de l’énergie cinétique accumulée. Plus besoin de freiner à l’avance. N’oubliez pas que plus vous roulez à grande vitesse, plus vous réduisez l’autonomie de votre voiture. Utilisez le régulateur de vitesse qui vous aidera à réduire considérablement la consommation électrique. Et gardez en tête ce précieux adage : « Qui veut voyager loin ménage sa voiture électrique ».