Comparatif - Renault Captur vs Volkswagen Taigo : le dernier-né face à la référence

Depuis son lancement fin 2019, la seconde génération du Renault Captur a su évoluer progressivement, tout en conservant sa place sur le podium des SUV urbains les plus vendus dans nos contrées, ainsi que ses lignes plutôt arrondies. Aujourd'hui, le modèle du losange revient avec une nouvelle motorisation 1.3 TCe de 160 chevaux et 270 Nm de couple, associé à une boîte double embrayage EDC à 7 rapports. La nouveauté réside dans l'adoption d'une micro-hybridation 12V, qui associe un alterno-démarreur à une petite batterie, afin d'économiser quelques précieux grammes de CO2 et décilitres de carburant.

Lors de son lancement sur le marché européen il y a quelques mois, le Nivus sud-américain est devenu le Volkswagen Taigo, et vient se positionner aux côtés des T-Cross et T-Roc. Sa particularité ? Un profil de SUV Coupé, une silhouette en vogue actuellement et qui fait son apparition au catalogue du constructeur allemand, ainsi que des lignes plus sportives. Sous le capot, notre modèle d'essai adopte le 1.5 TSI de 150 chevaux et 250 Nm de couple qui coiffe la gamme, associé à une boîte double embrayage DSG à 7 rapports. Et même si on aurait tendance à le comparer au nouvel Arkana (4,57 mètres de long) à cause de sa silhouette de SUV Coupé, ses dimensions se rapprochent en réalité du Captur (4,23 contre 4,26 mètres pour le Taigo), plus compact. Les voici désormais face-à-face.

Aspects pratiques : un Captur plus accueillant

Tout comme pour le style extérieur, chaque modèle dispose de son univers propre à bord : dans le Captur, l'ambiance est soignée et valorisante, et l'on remarque tout de suite son grand écran tactile vertical, placé au centre de la planche de bord, ainsi que son combiné numérique derrière le volant. Les finitions et les matériaux sont soignés, d'autant plus dans cette finition Initiale Paris qui coiffe la gamme, avec son élégant garnissage cuir clair. La finition R.S. Line, comparable à son adversaire du jour, n'a toutefois pas à rougir avec son garnissage tissu et son esprit sportif.

Dans le Taigo, c'est un autre univers. En effet, Volkswagen lui a offert l'intérieur particulièrement austère de la dernière Polo : même si la présentation demeure sérieuse, les plastiques durs sont décevants, surtout à ce niveau de prix. On se consolera avec les technologies embarquées, que l'on retrouve à l'intérieur sur son grand écran tactile central, doté de touches tactiles d'accès direct aux différentes fonctions, sans oublier son combiné numérique, lisible et complet. Les réfractaires au tout-tactile noteront aussi que le Taigo adopte également les commandes de climatisation tactiles de la Polo, dont l'ergonomie nécessite un petit temps d'adaptation pour s'y retrouver.

Dans les deux modèles, l'habitabilité est correcte pour le segment, notamment aux places arrière qui disposent de suffisamment d'espace pour accueillir confortablement deux adultes, avec un petit bémol toutefois sur la garde au toit du Taigo, un peu moins généreuse avec les grands gabarits à cause de sa silhouette de SUV Coupé, au pavillon fuyant. Comme pour leurs concurrentes, la place centrale est plus étriquée, mais le Captur s'en sort mieux avec davantage d'espace pour les jambes, que l'on doit notamment à un tunnel central moins volumineux que sur le Taigo. Le Captur se distingue aussi par une astucieuse banquette coulissante, qui permet, selon les besoins, d'agrandir le coffre ou de maximiser l'espace pour les passagers arrière. Un tiroir fait également office de boîte à gants : une solution intéressante pour l'accessibilité à son contenu, mais qui, malheureusement, ne peut plus s'ouvrir en grand lorsqu'un passager est installé à l'avant...

Côté coffre, le Captur offre un volume de 422 litres lorsque la banquette est en place, et jusqu'à 536 litres lorsqu'elle est avancée au maximum, réduisant toutefois l'espace pour les jambes des passagers arrière. Une fois la banquette rabattue, ce volume passe à 1.275 litres. Sur le Taigo, le coffre affiche un volume de 438 litres, passant à 1.222 litres une fois la banquette rabattue. Les deux modèles offrent un astucieux plancher de coffre à deux étages, permettant d'agrandir l'espace de chargement ou bien de ranger des accessoires et effets personnels dans un espace situé sous celui-ci.

Pratique Renault Captur TCe 160 - Initiale Paris Volkswagen Taigo TSI 150 - R-Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,4 /20 13,1 /20 Explication des critères de notation

Équipement : à la pointe de la technologie

Sur nos deux modèles d'essai à la finition huppée, les équipements de série sont riches, et comprennent notamment de nombreuses technologies et des systèmes d'aide à la conduite comme le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, l'aide au stationnement avant et arrière, l'assistant de trafic sur autoroute, l'allumage automatique des feux de route, le régulateur-limiteur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie. On y retrouve également quelques classiques comme la climatisation automatique bi-zone, l'accès et démarrage sans clé, ou encore le chargeur à induction pour smartphone.

Même si ces deux modèles sont richement équipés, quelques légères différences demeurent : sur le Taigo, certains équipements sont de série comme le régulateur de vitesse adaptatif (en option sur le Captur), ou encore les feux Matrix LED qui ne sont pas proposés sur son rival français. Côté Captur, l'avertisseur d'angle mort et l'aide au stationnement automatisé (Park Assist) sont de série, alors que ces deux équipements sont proposés en option sur le Taigo dans un pack "Aide à la conduite". Le Captur dispose également de la caméra 360° (une simple caméra de recul équipe le Taigo), mais également de l'alerte de franchissement de ligne ainsi que de la lecture des panneaux, sans oublier le système d'alerte de distance de sécurité.

Rapport prix/équipements Renault Captur TCe 160 - Initiale Paris Volkswagen Taigo TSI 150 - R-Line Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : un Captur plus accessible

Avec sa motorisation 1.5 TSI 150 chevaux, le Volkswagen Taigo est proposé avec seulement deux niveaux de finition haut de gamme : R-Line (32.100 €) et Style (32.360 €). Le Renault Captur se veut plus accessible, car avec son bloc 1.3 TCe 160 chevaux, il est proposé avec pas moins de quatre niveaux de finition : Techno (30.200 €), Rive Gauche (31.100 €), R.S. Line (32.200 €) et Iconic (33.700 €). À noter que la finition de notre modèle d'essai, un Captur Initiale Paris, vient de quitter le catalogue au mois de mars 2022 : il était affiché à 33.500 €, et est désormais remplacé par la version Iconic. Ajoutez à cela des émissions de 140 g et 134 g de CO2/km, qui entraînent sur l’addition un malus de 310 € pour le Taigo, et 190 € pour le Captur. Malgré un positionnement tarifaire plus onéreux, le Taigo se rattrape avec une cote attendue plus élevée que son rival, et même s'il est encore tôt pour se prononcer sur sa fiabilité, le nouveau SUV Coupé bénéficie d'une mécanique déjà bien connue au sein du groupe Volkswagen, qui cède l'avantage à Renault sur ce point-là, avec un coût des réparations qui devrait être inférieur sur le Captur.