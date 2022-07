Comparatif vidéo - Dacia Jogger vs Dacia Duster : quelle Dacia pour la famille ?

Nouveau venu au sein de la gamme, le Jogger se positionne comme le véhicule familial de Dacia. Il mesure 4, 55 m et arbore une architecture de break surélevé. Sa particularité ? Il est vendu en deux configurations, 5 ou 7 places, moyennant 750 € de plus.

Face à lui le Duster affiche 20 cm de moins sous la toise (4, 34). Il se présente comme un SUV pur jus qui propose en plus une transmission intégrale. Mais les deux se rejoignent car ils proposent la même motorisation à bi-carburation essence-GPL.

C’est en entrant à bord que l’on constate un sérieux écart de conception. Le Jogger profite de la nouvelle planche de bord « Dacia », que l’on retrouve également sur la Sandero. Plus cossue, cette dernière est recouverte de tissus et dispose d’un aménagement mieux pensé pour les nouvelles technologies à l’image du support de smartphone avec port USB ou du placement de l’écran tactile à hauteur du regard. Mais à l’heure où nous réalisons ce match, Dacia est en train d’opérer un second restylage sur le Duster qui corrigera en partie ces défauts avec un intérieur retravaillé.

Pratique : un Jogger imbattable

D’un point de vue pratique, c’est une victoire par KO du Jogger. En effet, le break est disponible en 7 places, ce que ne propose pas le Duster. Pour les versions comparées ici en 5 places, le Jogger creuse l’écart. Il met à profit son empattement plus long pour chouchouter davantage ses passagers arrière notamment au niveau des jambes mais aussi de la tête.

Ensuite, il y a le volume de coffre volume de coffre record de 708 litres de base et enfin certains aspects pratiques comme par exemple les barres de toit modulables ou les sièges arrière escamotables en portefeuille, indisponibles pour le Duster. Dans les deux cas le logement de roue de secours situé sous plancher est condamné par la présence de la bonbonne de GPL.

Mais attention, le Duster n’a pas à rougir car il propose un volume de coffre vraiment excellent malgré ses 20 cm de moins (478 litres), toutefois sa modularité est logiquement moins aboutie car ici seuls les sièges arrière se rabattent.

Pratique Dacia Jogger Eco-G 100 Confort Dacia Duster Eco-g 100 Confort Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 16,7 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : des prix en hausse dans les deux cas

Le budget c’est le nerf de la guerre chez Dacia. Et même si l’ensemble de la gamme a vu ses prix grimper dernièrement, elle reste l’une des plus compétitives à l’heure actuelle. Le moins cher des deux est le Duster (18 300 € en finition Confort) qui part avec un avantage de 800 €. Les deux voitures sont équipées du même moteur à bi-carburation, qui consomme à peu près la même chose selon les cycles d'homologation (6 l/100 km en essence et 7,5 l/100 km en GPL). Ils nécessitent naturellement les mêmes coûts et les mêmes fréquences d’entretien et enfin ils disposent de la même garantie, à savoir 3 ans kilométrage illimité. Le léger avantage en matière de budget est à mettre au crédit du Duster.

Budget Dacia Jogger Eco-G 100 Confort Dacia Duster Eco-g 100 Confort Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,3 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un Jogger plus moderne

Plus cher de 800 € le Jogger compense son écart par une dotation de série plus riche et des équipements inexistants à bord du Duster comme par exemple, les barres de toit modulables, les sièges arrière rabattables en portefeuille ou la connectivité Android et Carplay sans fil. À cela, il faut ajouter, les vitres arrière surteintées. Au décompte des points, le Jogger affiche un meilleur rapport prix/équipement.

Rapport prix/équipements Dacia Jogger Eco-G 100 Confort Dacia Duster Eco-g 100 Confort Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13,3 /20 13 /20 Explication des critères de notation

*Depuis la réalisation de notre comparatif, les finitions ont évolué au sein du catalogue Dacia. La finition "Confort" est désormais remplacée par la finition "Expression".