Peugeot 2008 1.2 Puretech 155 VS Renault Captur 1.3 TCe 150 :  le french kiff - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Peugeot 2008 Puretech 155 VS Renault Captur TCe150 : retour sur un match entre têtes d'affiche au salon de l'auto Caradisiac 2020

Les Français peuvent être fiers. Bien qu’ils ne soient plus fabriqués en France, les 2008 et Captur trustent les premières places du marché européen depuis leur naissance en 2013. Mais le leader incontesté du marché, c’est le Captur. Non seulement le SUV de Renault écrase la concurrence (1,5 millions d’exemplaires vendus en 6 ans) mais en plus il fait de la résistance. L’an dernier, il occupait encore la place de numéro 1 avec plus de 230 000 unités vendues sur le Vieux Continent. Aujourd’hui, on peut qualifier ce résultat de prouesse car le marché compte désormais près de 20 modèles différents. Alors, pour rester le roi de la catégorie, Renault a mis les petits plats dans les grands. Plateforme, design, mécaniques : tout est entièrement nouveau pour cette seconde génération. Et il faudra bien ça pour rester compétitif face à son rival de toujours, le 2008.

Car il faut l’avouer, du côté de chez Renault, on est moins serein qu’auparavant. En effet, jusqu’ici, le 2008 était plutôt un break surélevé. Et déjà, le sochalien avait réalisé des scores de ventes particulièrement brillants (1,1 millions d’exemplaires vendus depuis sa commercialisation). Aujourd’hui, cette seconde génération s’est transformée en vrai SUV. Et son objectif est simple, faire mieux que le précédent et surtout déloger le Captur de son trône.

Pour atteindre cet objectif, Peugeot a tout simplement condensé une recette qui fonctionne à merveille : celle du 3008. On retrouve la large calandre surplombée du numéro, les feux de jour verticaux et le bandeau noir à l’arrière qui joint les deux feux. Le 2008 affiche dorénavant un vrai faciès de SUV et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas de caractère. Du caractère, le nouveau Captur en a aussi. Le SUV a bâti sa success story sur son look, et il était impératif de conserver un lien de parenté avec l'ancien, raison pour laquelle le style évolue sans rupture. Plus long mais aussi plus large, le Captur s’épaissit et affiche le nouveau regard de la marque avec des feux de jour en forme de C. A la différence du 2008, il conserve un très fort niveau de personnalisation avec pas moins de 90 combinaisons de couleurs entre la carrosserie, le toit, les rétroviseurs et les jantes.

Aspects pratiques : plus grands mais pas forcément plus pratiques

Les deux modèles ont grandi et c’est un fait, au bénéfice des passagers - Peugeot 2008 : 4, 30 m (+14 cm) /Renault Captur : 4,23 m (+11 cm). Mais au petit jeu des aspects pratiques, c’est le Captur qui tire son épingle du jeu, notamment grâce à un meilleur rapport habitabilité/encombrement. En effet, le SUV de Renault offre à quelques millimètres près autant de place à ses occupants alors qu’il est plus petit.

A bord, vous retrouverez une banquette arrière coulissante, que le 2008 ne propose pas et qui permet de revendiquer un volume de coffre de base plus généreux (de 422 et 536 litres banquette avancée/ 434 litres pour le 2008). Le 2008 n’est pas un mauvais élève pour autant puisque une fois la banquette rabattue, la hiérarchie (1 467 litres contre 1 275 litres pour le Captur) s’inverse, son seuil de chargement est plus bas et la longueur de chargement plus importante. Mais il faut l’avouer, de manière générale ce nouveau 2008 est moins doué que son prédécesseur dans le domaine des aspects pratiques.

En ce qui concerne la présentation, c’est match nul. Pourquoi ? D’un côté le 2008 affiche un intérieur moderne et décalé avec ce i-cockpit, qui plus est en 3D, mais la qualité des plastiques est moins soignée qu’à bord du Captur qui lui est plus classique si l’on fait abstraction de l’imposante tablette. Au final, c’est une victoire du Captur sur le thème des aspects pratiques.

Budget : cher 2008

Nous avons affaire ici aux versions huppées des deux SUV urbains tricolores les plus en vue du moment. En effet, avec ces moteurs et finitions, le montant du chèque dépasse les 30 000 €, et même largement plus pour le Peugeot 2008, qui perd d’entrée de jeu des points face à un Renault Captur lui aussi cher dans l’absolu, mais situé tout de même 2 100 € en dessous. Mais le crossover au lion est-il capable de se rattraper en présentant ensuite des coûts de fonctionnement plus faibles ? Heureusement oui, en affichant des rejets de CO2 moindres, et donc une absence de malus, quand le Captur ne peut échapper à un petit surcoût. Pas de quoi se retourner dans sa tombe cependant (75 €). Par contre, le Renault consomme plus, pas mal plus. Un demi-litre pour être exact, sur le papier, ce qui entraîne un surcoût annuel, pour 15 000 km parcourus, d’environ 115 €.

Durée de garantie, fiabilité globale et décote sont similaires. Mais hélas pour le 2008, doté d’un moteur à courroie de distribution, le Captur adopte lui le 1.3 TCe dont la distribution est assurée par une chaîne, et donc sans nécessité de remplacement, contrairement à la courroie. Du coup, la messe est dite, et c’est le Renault Captur qui l’emporte, mais d’une (très) courte tête devant le Peugeot 2008.

Equipement : Renault plus attractif

En matière de rapport prix/équipements, il n'y a pas vraiment de match : c'est une démonstration du Renault Captur qui, dans cette version, démarre déjà avec une longueur d'avance de 1 900 € par rapport au Peugeot 2008. Et pourtant, il se montre bien plus équipé de série puisque, pour égaler sa dotation, il faut ajouter au petit SUV au lion le pack Cuir qui comprend aussi le siège conducteur à réglages électriques (1 600 €), le système Hifi Focal (950 €) et l'aide au stationnement actif (360 €).

Côté Losange, il faut compléter avec le régulateur de vitesse adaptatif (600 €) et les barres de toit (150 €), et faire le deuil des sièges massants à l'avant et de la fonction croisement pour les antibrouillards. Mais avec un avantage financier final de 4 060 €, on l'oublie très vite.

Victoire du Renault Captur pour le rapport prix/équipement.