Compteurs trafiqués : le Top 15 des voitures les plus touchées

La fraude au compteur kilométrique est malheureusement plus répandue qu'on ne le pense. Ce n'est pas une surprise puisque l'ouverture des frontières en Europe a permis à certains professionnels et particuliers peu scrupuleux de revendre, à prix d'or et à l'étranger, des voitures dont le compteur a fait un bond en arrière dans le temps.

Carvertical, la société spécialisée dans l'historique des véhicules d'occasion, a rassemblé des milliers de données en Europe pour dresser le classement des véhicules les plus touchés entre octobre 2019 et octobre 2020. La méthodologie est la suivante : "carVertical, la société qui vérifie l’historique des voitures par VIN, a mené des recherches pour savoir quelles voitures sont le plus souvent trafiqués. Les données ont été recueillies à partir de la vaste base de données de carVertical. La liste indiquait le pourcentage de voitures aux compteurs trafiqués par modèle - sur la base de tous les modèles de voitures analysés. Plus d’un demi-million de rapports ont été analysés au cours des 12 derniers mois (d’octobre 2019 à octobre 2020). carVertical a recueilli des données sur différents marchés dans le monde entier, y compris : Pologne, Roumanie, Hongrie, France, Slovénie, Slovaquie, République tchèque, Lettonie, Bulgarie, Ukraine, Serbie, Allemagne, Croatie, Russie et États-Unis d’Amérique."

Résultat ? Les trois groupes allemands occupent les 10 premières places du classement, avec un joli sextuplé de BMW en tête. Sans grande surprise, ce sont les voitures haut de gamme, majoritairement à moteur diesel, qui sont les plus touchées. Logique : ce sont des grandes routières, qui sont donc susceptibles de faire un grand nombre de kilomètres, et qui sont souvent recherchées à travers l'Europe.

D'un point de vue géographique, le plus gros de la fraude se situe en Europe centrale et orientale. En France, un peu plus de 3 % des véhicules auraient des compteurs trafiqués. Tout de même.