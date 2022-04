Concept Audi Urbansphère : la mobilité électrique du futur selon Audi

Après la Skysphère et la Grandsphère, Audi finalise son triptyque illustrant sa vision de la mobilité de demain avec l’Urbansphère. Une automobile spacieuse qui fait cette fois office de salon roulant et de bureau mobile afin d’optimiser les heures passées dans la circulation. Le concept, qui devrait être présenté au Salon de l’Auto de Pékin, avant que celui-ci ne soit finalement annulé à cause de la reprise de l’épidémie de Covid-19 en Chine, a d’ailleurs été développé en étroite collaboration entre les studios de design d'Audi à Pékin et le siège social d’Ingolstadt. Les concepteurs et les ingénieurs ont ainsi créé l'Audi Urbansphere principalement pour le trafic des mégapoles chinoises. Pour la première fois, des clients potentiels chinois ont également participé à ce concept en apportant leurs propres désirs et expériences au processus de développement (appelé « co-création »).

Créé de l’intérieur vers l’extérieur, le concept-car offre finalement le plus grand espace intérieur de toutes les Audi à ce jour. Une habitabilité qu’il coordonne avec des technologies et des services numériques de dernière génération, comme la conduite autonome de niveau 4. Une technologie qui transforme l'intérieur sans volant, pédales ou écrans en un espace interactif mobile qui s'ouvre aux offres d'un écosystème numérique complet et qu’Audi compte introduire dans la seconde moitié de la décennie en collaboration avec CARIAD, le groupe de réflexion sur les logiciels du groupe Volkswagen. Annonce surprenante venant d’un constructeur auto, l’Audi Urbansphère est décrit comme libérant : « le conducteur du fardeau de la conduite dans la mesure du possible. »

Plus que de la conduite, autonome, le véhicule s'occupe également des tâches quotidiennes, comme effectuer des réservations pour le dîner ou faire des achats en ligne depuis la voiture. De plus, le concept autonome Audi Urbansphere récupère ses passagers à domicile et s'occupe en toute autonomie de trouver une place de parking et de recharger la batterie.

Plus grand véhicule des trois concepts Sphère dévoilés, l’Audi Urbansphère mesure 5,51 mètres de long, 2,01 mètres de large et 1,78 mètre de haut, pour un empattement inégalé de 3,40 mètres. Les portes du concept Audi Urbansphere sont à contre-charnières à l'avant et à l'arrière : il n'y a pas de montant B.

Ainsi, tout l'univers de l'habitacle s'ouvre aux passagers dès qu'ils y montent. Des sièges pivotants vers l'extérieur et un tapis de lumière rouge projeté au sol à côté du véhicule transforment le simple fait d'entrer dans la voiture en une véritable expérience de confort.

Quatre sièges individuels sur deux rangées procurent aux passagers un confort de voyage luxueux. Les sièges à l'arrière offrent des dimensions particulièrement généreuses et une large gamme de possibilités de réglage. Dans les modes Relax et Entertain, le dossier peut être incliné jusqu'à 60 degrés tandis que les repose-jambes s'étendent en même temps. Les accoudoirs centraux intégrés sur les côtés des sièges et leurs homologues dans les portes créent un sentiment de sécurité réconfortant.

En plus des écrans personnels, l’habitacle est doté d’un écran OLED grand format, occupant toute la largeur, et transparent, pivotant depuis la zone du toit vers la zone entre les rangées de sièges. Entre les sièges arrière, se trouve une console centrale qui pivote vers le haut. Elle contient un distributeur d'eau et des verres.

L'Audi Urbansphere se veut également une zone de bien-être grâce à des options numériques innovantes qui ont émergé en grande partie à la suite du processus de co-création avec les clients chinois, comme la détection du stress : un programme adaptatif qui utilise des scans faciaux et une analyse vocale pour déterminer comment les passagers se sentent et offre à chacun d'eux des moyens individuels de se détendre.

L’une des particularités du véhicule, est que ni les batteries des instruments circulaires, ni les écrans noirs des concepts d'affichage virtuel ne sont visibles avant l'activation des fonctions de conduite. Des tons de beige et de gris structurent l'intérieur horizontalement. Un vert foncé et atténué sert de couleur aux coques de siège et apaise l'œil.

En position conduite, toutes les informations nécessaires pendant le trajet peuvent être visualisées en résolution ultra-fine. Une barre de détection est intégrée sous les surfaces de projection pour passer rapidement d'un contenu à l'autre, par exemple pour la musique ou la navigation. Elle affiche toutes les fonctions et applications actives dans la voiture. Les icônes clignotent pour les différents menus, dont certains sont activables d’un seul regard grâce à un capteur dirigé vers l’œil.

À l’extérieur, l’Audi Urbanshpère en impose. Le concept reprend les formes et les éléments traditionnels d'Audi, mais sont combinés ici pour créer une nouvelle composition : la calandre Singleframe distinctive avec la signature lumineuse numérique des éclairages adjacents.

Vue de côté, l'arche de toit est dynamique et largement incurvée. Un seuil massif qui dissimule l'unité de batterie. Les grandes roues de 24 pouces font quant à elles référence à une icône des années quatre-vingt-dix : le concept-car Audi Avus.

Les bords supérieur et inférieur de la calandre Singleframe sont toujours en aluminium, les connexions verticales sont formées par les LED faisant partie de la surface lumineuse.

Toute la surface de la calandre Singleframe devient une scène ou une toile (appelée « Audi Light Canvas ») et peut être utilisée pour la communication avec des effets d'éclairage dynamiques pour se signaler clairement aux autres usagers de la route afin d'améliorer la sécurité routière. Les feux de croisement et les feux de route sont mis en œuvre via des segments lumineux dans les sections extérieures de la calandre Singleframe. Une surface LED matricielle fonctionnant de manière similaire est située à l'arrière.

Les similitudes avec le concept Audi grandsphere sont particulièrement frappantes. Le design monolithique de la carrosserie est commun à ces deux concept-cars, tout comme la forme sculptée des passages de roues.

Pour la partie moteur, le concept repose sur la plate-forme technologique Premium Platform Electric (PPE), conçue exclusivement pour les systèmes d'entraînement électriques à batterie. L'élément clé de la plateforme PPE est un module de batterie disposé entre les essieux, qui, comme dans l’Audi Grandsphère, contient environ 120 kWh d'énergie. Les deux moteurs électriques du concept Audi Urbansphere, installés sur les essieux avant et arrière sont capables de fournir une puissance totale de 295 kW et un couple de 690 Nm. L'Audi Urbansphere est toujours équipée de la transmission intégrale permanente quattro, caractéristique essentielle des modèles hautes performances de la marque. Caractéristique innovante, le moteur sur l'essieu avant peut être désactivé selon les besoins afin de réduire les frottements et donc la consommation d'énergie en roue libre.

Les roues avant sont reliées par un essieu à cinq bras spécialement optimisé pour les véhicules électriques. À l'arrière, il y a un essieu multibras qui, comme l'avant, est en aluminium léger. Malgré l'empattement long de 3,40 mètres, les roues arrière directrices offrent une excellente maniabilité. Le concept Audi Urbansphere est équipé de la suspension pneumatique adaptative Audi : une suspension pneumatique à chambre unique avec commande d'amortissement semi-active.

Côté batterie, le cœur du système est la technologie de charge de 800 volts. Elle garantit que la batterie peut être chargée jusqu'à 270 kW dans les stations de charge rapide. Ainsi, les temps de charge se rapprochent de ceux d'un arrêt classique pour faire le plein d'une voiture thermique, puisque 10 minutes suffisent pour recharger la batterie à un niveau suffisant pour conduire la voiture sur plus de 300 kilomètres.

De plus, la batterie, qui contient plus de 120 kWh, peut être chargée de 5 à 80 % en moins de 25 minutes. Cela signifie qu'une autonomie allant jusqu'à 750 kilomètres peut être attendue conformément à la norme WLTP.

Avec la présentation de son troisième concept-car électrique, Audi dévoile sa vision du futur, qui grâce à la conduite autonome de niveau 4 n’est plus qu’un espace interactif de transport, où l’humain est libéré du « fardeau de la conduite », comme le précise même la marque allemande.