Salon de Munich 2021 : Audi Grandsphere concept - une A8 qui ne dit pas son nom

Le premier volet du triptyque conceptuel d'Audi s'était concrétisé par une clivante Skysphere, sorte d'excursion hors des sentiers battus pour les équipes de design dirigées par Marc Lichte. Une batmobile à empattement variable très étonnante, qui est aujourd'hui suivie de la Grandsphere, jouant dans un registre plus classique.

Une immense berline de 5,35 mètres de long et de 2 mètres de large avec un empattement de 3,19 mères reposant sur des jantes de 23 pouces (s'inspirant de l'Avus des années 90) : en clair, des proportions proches de celles d'une A8 longue, même si Audi parle ici d'une "GT quatre portes" plutôt que d'une limousine.

Esthétiquement, Audi semble avoir trouvé une nouvelle voie avec une face avant dotée d'une grande calandre toujours "single frame", mais entourée de feux nettement plus effilés. Un visage que nous avions déjà découvert sur le concept d'A6 e-tron.

Plateforme PPE, autonomie

La Grandsphere repose sur la plateforme PPE, qui sera notamment utilisée par les A6 e-tron, Q6 et prochain Porsche Macan électrique. Elle dispose d'une batterie de 120 kWh fonctionnant en 800V et pouvant se charger jusqu'à 270 kW. Les deux moteurs électriques fournissent 720 ch et 960 Nm de couple. Des chiffres qui ne veulent certes rien dire sur un concept, mais Audi précise bien que ce concept aura une suite plus tard en production.

L'autre grand axe de travail pour Audi est le niveau 4 d'autonomie. Evidemment, dans la réalité, nous en sommes encore très loin puisque le nombre de véhicules de série en niveau 3 se font aujourd'hui très rares. Un niveau 4 permet théoriquement de ne plus regarder du tout la route et de laisser faire la machine. Cela a permis à Audi d'imaginer un intérieur modulable, ouvert sur l'extérieur avec des portes antagonistes sans montant B.

Audi explique qu'en conduite autonome, le volant et les pédales "disparaissent afin de convertir la zone avant de l'habitacle en un véritable espace libre dans toute sa largeur". La tendance chez les constructeurs est de plus en plus prononcée ces derniers temps : la voiture n'est plus seulement un outil pour se déplacer, c'est aussi un lieu de vie et de travail convertible.

Bourrée de technologie sur le papier (casques de réalité virtuelle pour les passagers, commande gestuelle et vocale, suivi oculaire, commandes tactiles intégrées dans les accoudoirs de portes...), cette Grandsphere inaugure une vision ultra technologique de l'avenir de l'automobile par un Audi qui relègue les explications sur le moteur, les performances et la technique au fin fond du communiqué.