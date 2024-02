Concept-cars 2023 : analyse et perspective

Un concept-car n’est pas là que pour faire joli. Pour le constructeur qui le dévoile, il s’agit bien souvent d’indiquer quelle est la direction en matière de design et/ou de technologie que la marque compte suivre. S’il s’agit de ce que l’on appelle un show-car, la direction est claire, car ces études de style sont souvent très proches d’un modèle définitif. Quelquefois la motivation du constructeur est plus subtile et il s’agit de bien décortiquer le concept-car afin de trouver quelques éléments de réponse sur ce que seront les futurs modèles de la marque.

Quoi qu’il en soit, la création d’un concept-car n’est jamais gratuite. Tout d’abord parce que ce genre de modèle unique coûte une belle somme d’argent, que ce soit en regard des moyens mis en œuvre pour concevoir et finaliser le projet, comme de l’utilisation de matières nobles et de matériaux spécifiques pour en faire parfois une véritable œuvre d’art. Mais cela permet aussi de réunir l’équipe du bureau de design de la marque autour d’un projet, de faire travailler différents services du constructeur entre eux afin de trouver des solutions techniques et parfois de faire intervenir des prestataires afin de confronter les points de vue.

Des concept-cars, on a découvert plusieurs l’an dernier et nous en avons sélectionné six. Cela va de l’exclusive Cupra DarkRebel à la nouvelle voiture du peuple Volkswagen ID.2 All, en passant par la Lancia Pu+Ra HPE chargée de redonner des couleurs à la marque italienne. On découvre aussi les concept-cars présentés par les marques françaises dont l’Inception de Peugeot et le retour de la Twingo en électrique chez Renault. Quant à Toyota, avec le concept-car Toyota FT-Se, on évoque la possibilité d’une future sportive électrique dans la gamme du constructeur japonais.