Conduire un camping-car poids lourd avec un simple permis B : l'invraisemblable exception française

C’est une histoire à peine croyable. Il est aujourd’hui tout à fait possible de conduire un camping-car, quel que soit son poiDs, même s’il atteint 12 tonnes, ce qui est le cas des plus grosses maisons roulantes, grâce à une exception très franco-française : la mention B79.

Pour obtenir cette extension à son permis B et le transformer en permis poids lourd, il faut néanmoins remplir une condition : avoir obtenu son carton rose avant le 1er janvier 1975, ce qui réserve cette possibilité aux conducteurs âgés de 67 ans au minimum. Pour obtenir ce passe-droit tout à fait légal, rien de plus simple. Il suffit de se rendre à la Préfecture avec son permis, une pièce d’identité, l’affaire est pliée et la mention est rajoutée à son permis, sans autre formalité.

Merci de Gaulle

Évidemment, on est en droit de se demander comment une telle affaire a-t-elle pu un jour être officialisée ? C’est là que la grande histoire rejoint la petite. Et elle remonte à l’attentat du petit Clamart en 1962. Le 22 août de cette année-là, le Général de Gaulle quitte l’Élysée avec tante Yvonne pour se rendre à l’aéroport de Villacoublay à bord de la DS 19 présidentielle. En chemin, à la hauteur du petit Clamart, la voiture est attaquée par des terroristes de l'OAS.

On retrouvera 14 impacts de balles sur la Citroën et le couple présidentiel s’en tire de justesse. Après ce sinistre épisode la décision est prise : toutes les autos de l’Élysée seront désormais blindées. Problème : les voitures coffres-forts dépassent toutes les 3,5 tonnes une fois de retour de l’atelier ou elles ont été transformées. Et aucun des chauffeurs du général n’est titulaire du permis C, nécessaire à la conduite de ces poids lourds.

Qu’à cela ne tienne : un décret est émis, les autorisant malgré tout à conduire les voitures blindées du général. Mais comme la France est une démocratie, cette permission est offerte à tous. La mention B79 est née. Elle est même renforcée par un autre décret datant de 2009. Celui-ci limite l’usage du B79 à un certain nombre de véhicules, faisant exception des camions, mais pas des camping-cars. Comme ce qui n’est pas interdit est autorisé, il est aujourd’hui possible de conduire un camping-car de 12 tonnes, de plus de 10 m et qui coûte entre 300 000 et 700 000 euros.

Évidemment, cette exception est très française et ne concerne aucun autre pays de l’UE. D’ailleurs, l’Union est bien décidée à s’en mêler. Dès l’an prochain, les députés et les commissaires vont se pencher sur les règles du PTAC (poids total autorisé en charge) dont les règles d’usage varient encore énormément d’un pays à l’autre. Nul doute qu’ils découvriront la supercherie du B79 français et devraient édicter une directive pour l’interdire. Ceux qui y ont droit ont donc un an pour se faire apposer la mention sur leur permis. Un an aussi pour s’offrir un énorme camping-car et pour en profiter. Après cette date, ils devront passer leur permis poids lourd.