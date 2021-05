Connectivité auto-moto: enfin une grande avancée côté sécurité?

Les motos représentent 2% du trafic mais 25% des tués, souvent du fait d’une vitesse inadaptée et/ou d’un manque de visibilité pour les automobilistes. Il existe donc une voie d’amélioration potentiellement très importante en matière de sécurité routière, par l’intermédiaire de la technologie V2X de connectivité entre véhicules.

C’est justement l’objet du projet de recherche mené par UTAC CERAM Millbrook et financé par la Maif. Sur les pistes du centre d’essais TEQMO dédié aux véhicules automatisés et connectés situé au sein de l’autodrome Linas-Montlhéry, les chercheurs ont réalisé des simulations de situations à risque en utilisant une voiture et une plate-forme mobile reprenant la forme d’une moto et de son conducteur.

Dotés de boîtiers V2X qui envoient des informations aux usagers circulant à proximité, ces deux « véhicules » déclenchaient des alertes visuelles et sonores dès qu’un risque de collision était détecté, ceci d’après des calculs de probabilité réalisés en tenant compte des vitesses et positions sur la chaussée de chacune des parties. Et si le conducteur de la voiture tardait à intervenir, le freinage se déclenchait automatiquement.

Les simulations étaient effectuées selon quatre scenarii, avec des véhicules évoluant à des vitesses comprises entre 10 et 40 km/h pour la voiture, et 30 à 80 km/h pour la moto. Voiture et moto pouvaient soit être amenées à croiser leurs trajectoires soit, pour la moto, se trouver dans l’angle mort de l'auto, pour simuler une circulation en environnement urbain ou péri-urbain. Ces cas de figure représentent 35% des cas de motocyclistes blessés lors d’un accident avec une voiture, et 27% des tués.

Résultats probants, mais…

Il en ressort que le système fait preuve d’une certaine efficacité dans les quatre cas : « un signal est bien envoyé au conducteur, lui permettant de réagir et ainsi d’être en mesure d’éviter la collision. Toutefois, cette alerte n’est pas toujours répétable et est envoyée parfois tardivement, le temps de réaction offert, manuel ou automatique, se trouvant alors trop court. En outre, il convient de considérer l’équilibre plus précaire d’un deux-roues motorisé lors de l’implémentation d’une action automatique, afin de prévenir tout risque de chute », commente Théo Charbonneau, Responsable du projet chez UTAC CERAM Millbrook. Et celui-ci de préciser que plus nombreux seront les utilisateurs, et plus le système sera efficace.

« Nous n’en sommes qu’au début. Un certain nombre de conditions doivent être rassemblées.La précision du GPS, fondamentale pour bien détecter les risques de collision, doit aussi être au rendez-vous. Enfin, de manière plus globale, ce système doit être fiable pour éviter les alarmes intempestives », complète Jean-Marc Truffet, responsable du projet à la Fondation Maif.

Des conclusions encourageantes, donc, avec des technologies qui existent bel et bien. Mais beaucoup de chemin reste à parcourir pour les fiabiliser avant d’envisager de voir ces dispositifs se généraliser. Si équipementiers et constructeurs travaillent de concert, il est possible de voir les choses accélérer. L’organisme Euro NCAP a d’ailleurs prévu de commencer à évaluer les systèmes V2X à partir de 2025.