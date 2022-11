Constructeurs chinois: l'obsession des résultats aux crash-tests

Largués en matière de sécurité, les voitures chinoises ? Pas exactement. Lors de la dernière vague de crash-tests EuroNCAP, dont les résultats ont été rendus publics mercredi 16 novembre, trois modèles chinois ont reçu la note maximale de 5 étoiles, soit une de plus que notre DS9 nationale (fabriquée en Chine, certes) testée par la même occasion.

Ces résultats illustrent un véritable savoir-faire technologique et représentent un symbole extrêmement fort pour toute l’industrie du pays du soleil levant : les prestations sont parfaitement au niveau des références occidentales, avec de plus l’avantage de tarifs ultra-compétitifs.

Et c’est exactement là-dessus que les constructeurs misent pour gagner leur place sur les marchés d’exportation, Etats-Unis et Europe en tête.

Les marques chinoises ont intégré le fait que la sécurité joue un rôle très important dans le processus d’achat, et veulent effacer des esprits les premiers résultats catastrophiques obtenus par leurs voitures lors de crash-tests menés en 2006-2007.

« Tous les fabricants chinois de voitures électriques veulent obtenir leurs 5 étoiles de façon à se montrer compétitifs sur le marché européen », commente Brian Gu, Président du constructeur Xpeng, cité par l’agence Bloomberg.

Surtout, de bons résultats leurs ouvrent les portes des marchés des loueurs, pourvoyeurs de très importants volumes d’immatriculations. De juteuses opportunités peuvent ainsi se présenter, à l’image du contrat signé en octobre entre l’allemand Sixt et le chinois Byd, qui livrera 100 000 voitures, dont la redoutable Atto 3 découverte au Mondial de l’auto, sur une période courant de la fin 2022 à 2028.

Autre source de croissance, le marché des flottes, qui représentent une part extrêmement importantes des immatriculations de voitures neuves. En France en 2021, les ventes aux particuliers n’ont ainsi représenté que 43% des immatriculations.

Pour cette raison, les marques ne lésinent pas sur les équipements de sécurité additionnels. Aiways dotera ainsi son U6 de raffinements supplémentaires sur le marché européen, de façon à séduire davantage les entreprises: « il y aura une demande naturelle pour des véhicules comme les nôtres qui arrivent avec un super équipement et s’affichent à des prix abordables », déclare à Bloomberg Alexander Klose, qui dirige les opérations pour la marque hors Chine. L’entreprise vise d’ailleurs 30 000 ventes en Europe l’an prochain pour ses voitures électriques, contre 5 000 cette année.

Certes, cette course aux équipements coûte cher et peut faire grimper le coût des voitures. Il s’agit en effet de doter celles-ci de systèmes qui évitent les collisions, et assistent/surveillent le conducteur.

Mais l’investissement en vaut largement la peine, surtout face à des constructeurs européens qui, soumis à une pénurie de composants électroniques, se concentrent sur des modèles chers qui intéressent surtout une clientèle de particuliers.

Cela laisse donc du champ pour les nouveaux venus qui veulent investir les marchés des entreprises et des flottes évoqués plus haut, en plus de celui de particuliers à la recherche du meilleur rapport qualité/prix.

Une formidable opportunité de créer du volume, et donc d’être de plus en plus visible sur les routes, se présente donc pour les marques chinoises. Et il sera très, très difficile de les empêcher de la saisir.