Nouvelle fournée au crash-test : Tesla encore devant, la DS 9 derrière

L'EuroNCAP vient de mesurer quinze nouveaux modèles dans ses traditionnelles épreuves du crash-test : la version restylée de la Tesla Model S, la dernière Honda Civic, la Hyundai Ioniq6, le pick-up Isuzu D-Max dans sa variante Crew-Cab, les récents Land Rover Range Rover et Range Rover Sport, la Nio ET7, le Nissan Ariya, le Renault Austral, le Subaru Solterra ainsi que son cousin le Toyota bZ4x, la Toyota Corolla Cross, le SUV Smart #1 et le Wey Coffee 02.

Parmi ces véhicules, tout le monde obtient la notation maximale de cinq étoiles et la Tesla Model S parvient même à réaliser le deuxième meilleur score jamais mesuré par l'organisme européen, juste derrière le quasi-sans faute du Model Y d'il y a quelques semaines. Tout le monde à une exception près : la limousine DS 9, notée à seulement quatre étoiles à cause en partie des « dégâts qu'elle occasionne aux autres véhicules dans la situation d'accident frontal décalé, jugés trop importants ».

Deux Tesla et une Lexus sur le podium

Du côté des modèles les plus sûrs jamais testés par l'EuroNCAP, les Tesla Model S et Model Y devancent le Lexus NX et la Mercedes EQ E. Le Wey Coffee 01 est cinquième et devance une autre voiture chinoise, le Smart #1. Avec l'Ora Funky Cat et la Nio ET7 qui réalisent aussi d'excellents scores, l'époque des modèles chinois dangereux est clairement révolue.