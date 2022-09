Le Tesla Model Y exemplaire au crash-test EuroNCAP

Le Tesla Model Y est la star de la dernière fournée de nouveautés automobiles testées par l'EuroNCAP, dans ses traditionnelles épreuves de crash-test et autres mesures de la sécurité embarquée. Le SUV familial de la marque d'Elon Musk, désormais assemblé aussi dans la nouvelle usine de Berlin en Allemagne, a réalisé des records d'après les critères de notation de l'organisme européen. Le Model Y obtient en effet la note maximale de cinq étoiles, comme le récent Lexus NX, la Cupra Born, le Mercedes Classe T ou encore le Volkswagen Multivan. Mais les notes qu'il obtient sont les plus élevées jamais mesurées par l'organisme en matière de protection des occupants et d'assistance de sécurité.

Le Model Y affiche un score impressionnant de 97% en protection des occupants et de 98% au registre des systèmes d'assistance de sécurité. Il reçoit aussi de bons scores sur la protection des enfants (87%) et de la protection piétons (82%). D'après les mesures de l'EuroNCAP, le SUV électrique américain ne souffre d'aucune lacune de sécurité.

Exemplaire

L'EuroNCAP souligne l'efficacité de ses systèmes de détection des dangers environnants (via le nouveau Tesla Vision) mais aussi la sécurité structurelle de son châssis et de son pack de batterie. Jamais l'organisme n'avait aussi bien noté un véhicule dans son protocole de tests le plus exigeant et sévère.