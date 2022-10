Après Hertz, Sixt commande 100 000 VE... mais chez le chinois BYD !

Nous vous parlions récemment du loueur américain Hertz, qui passait commande de 175 000 véhicules électriques (VE) pour son marché domestique. Des modèles du groupe General Motors (Chevrolet, Cadillac, etc.). Bref, des modèles locaux.

Cette fois, c'est Sixt qui annonce un partenariat pour la commande de plus de 100 000 modèles électriques. Le loueur allemand, lui aussi, veut augmenter sa part de VE dans sa flotte de modèles en location courte durée.

Mais lui, plutôt que de piocher dans le catalogue de VE des constructeurs allemands (et pourtant il y en a...), a décidé de s'allier avec le constructeur chinois BYD. D'ailleurs, si l'on regarde bien, l'opération paraît positive pour les deux camps. Car BYD se félicite également d'avoir trouvé des débouchés pour ses modèles, et ainsi la possibilité de percer sur le marché européen, que le chinois attaque avec 3 nouveautés, l'Atto 3, le Tang et la berline Han, présentées il y a peu.

100 000 BYD à l'horizon 2028

Reste que c'est tout de même Sixt qui communique sur l'opération. Le loueur va se faire livrer au quatrième trimestre 2022 "plusieurs milliers" d'exemplaires du modèle SUV compact Atto 3, que nous avons présenté sur Caradisiac il y a quelques semaines.

Ensuite, et jusqu'en 2028, ce seront 100 000 exemplaires de modèles BYD qui seront livrés et disponibles pour les clients sur de nombreux marchés européens, dont en priorité l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

À l'horizon 2030, Sixt veut que de 70 à 90 % de sa flotte soit composée de VE. Et un porte-parole a même précisé que la variété de modèle sera bien plus large que simplement une majorité de BYD, il y aura des modèles Tesla, Peugeot, Renault, BMW, Opel, Audi, et donc BYD.