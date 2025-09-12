Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Covoiturage : quel impact réel sur l’environnement ?

Dans Ecologie / Electrique / Autre actu écologie

Lionel Bret

0  

Près de 16 millions de Français disent avoir covoituré au moins une fois dans l’année. Avec quel effet pour l'environnement ?

Covoiturage : quel impact réel sur l’environnement ?
Covoiturage : quel impact réel sur l'environnement ? ©La Provence Maxppp

D’après les données de l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) publiées ce 10 septembre, 33 % des Français disent avoir covoituré au moins une fois dans l’année. Soit, 16 millions de personnes.

Le phénomène touche tout le territoire : campagnes, villes moyennes, métropoles. Pourtant, à y regarder de plus près, le bénéfice climatique du covoiturage se veut contrasté.

Courte distance : des trajets optimisés

Essentiellement utilisés dans le cadre de trajets domicile travail, les trajets courts, inférieurs à 80 kilomètres, affichent un taux d’occupation par voiture compris entre 2,2 passagers (via plateforme), et jusqu’à 2,9 (en informel). Dans ce cadre, le covoiturage permet un gain d’environ 3 kg d'équivalente CO₂ par trajet.

« À l’échelle nationale, 7,8 millions de trajets de covoiturage courte distance via plateformes ont été effectués en 2023 soit un gain total de 23 000 tonnes d'équivalent CO2 / an, (l’équivalent des émissions totales de 3 000 personnes) », souligne l'ADEME. Une goutte d'eau au regard des 126 Mt équivalent CO2 émis par le secteur des transports en France.

Longue distance : un vernis écologique

Le covoiturage longue distance, supérieur à 80 kilomètres, ne tient pas ses promesses environnementales. Dans la majorité des cas, 70 % des passagers longue distance seraient montés dans un train ou un autocar s'ils n’avaient pas covoituré. Sans cette option, 18 % d'entre eux auraient pris leur propre voiture pour faire le voyage et à peine 12 % auraient renoncé à leur trajet.

Côté conducteurs, 91 % d’entre eux auraient fait le trajet quoi qu’il arrive, même seuls à bord. Le covoiturage n’évite donc pas la circulation d’un véhicule. Malgré des taux d’occupation de 3,2 à 3,3 passagers par voiture, l’impact carbone d’un covoiturage longue distance est « quasi neutre » conclue l’ADEME.

Quel avenir pour la pratique ?

Selon le baromètre annuel de Vinci autoroutes, publié en septembre dernier, l'autosolisme a progressé de 2,9 % par rapport à 2023 sur son réseau autour des grandes métropoles. D'après l'étude, la pratique du covoiturage est « à son niveau le plus bas depuis la création du baromètre en 2021 ». Selon Vinci autoroutes « Il faudrait que le nombre de covoitureurs soit multiplié par trois » pour répondre à l’objectif de 3 millions de trajets jours voulu par le plan national covoiturage du quotidien.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/