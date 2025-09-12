Les amendes pleuvent concernant la voie de covoiturage du périphérique parisien

Depuis le 3 mars 2025, la voie la plus à gauche du périphérique parisien n’est autorisée qu’aux véhicules avec au moins deux personnes à bord, aux transports publics et aux taxis. D’abord instaurée à titre expérimental, cette voie est devenue effective depuis le 2 mai avec à la clé de la verbalisation, du moins lorsque les losanges blancs sont allumés. Si vous ne rentrez pas dans le cadre, vous serez dans celui des caméras avec à la clé une amende de 135 euros.

Nos confrères du Parisien se sont amusés à comptabiliser les automobilistes en infraction à différents endroits. Résultat, entre 47 et 59 % des usagers ne respecte pas l’interdiction, des chiffres qu’il faut revoir à la hausse puis les deux-roues n’ont pas été comptabilisés. Au mois de mai, le quotidien avait procédé aux mêmes comptages avec un chiffre plus encourageant : 60 % des usagers respectaient la règle.

366 PV par jour

Résultat, depuis le début des contrôles le 2 mai, 25 825 PV ont été envoyés selon le Parisien. Dans le détail, 7 605 PV ont été réalisés en mai, 7 866 en juin et 6 872 en juillet. La moyenne journalière est alors impressionnante : 366 amendes !

Malgré ces chiffres et les décomptes réalisés par le quotidien, Nicolas Nordman (adjoint à la maire de Paris chargé de la prévention, de la sécurité et de la police municipale) se veut optimiste : « Nous assistons à une diminution progressive du nombre d’amendes, preuve d’une adoption progressive du dispositif par les usagers de la route ». Par ailleurs, il apparaît que la vitesse moyenne est supérieure de 9 km/h par rapport aux autres voies et que les bouchons ont dans le même temps baissé de 11 % selon David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris chargé des déplacements.