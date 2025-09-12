Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les amendes pleuvent concernant la voie de covoiturage du périphérique parisien

Julien Bertaux

En seulement quatre mois, près de 26 000 procès-verbaux ont été dressés. Malgré cela, la voie de covoiturage du périphérique parisien semble encore moins respectée qu’à ses débuts.

Les infractions relevées par les caméras sont ensuite vérifiées par 31 agents formés spécifiquement pour cela.

Depuis le 3 mars 2025, la voie la plus à gauche du périphérique parisien n’est autorisée qu’aux véhicules avec au moins deux personnes à bord, aux transports publics et aux taxis. D’abord instaurée à titre expérimental, cette voie est devenue effective depuis le 2 mai avec à la clé de la verbalisation, du moins lorsque les losanges blancs sont allumés. Si vous ne rentrez pas dans le cadre, vous serez dans celui des caméras avec à la clé une amende de 135 euros.

Nos confrères du Parisien se sont amusés à comptabiliser les automobilistes en infraction à différents endroits. Résultat, entre 47 et 59 % des usagers ne respecte pas l’interdiction, des chiffres qu’il faut revoir à la hausse puis les deux-roues n’ont pas été comptabilisés. Au mois de mai, le quotidien avait procédé aux mêmes comptages avec un chiffre plus encourageant : 60 % des usagers respectaient la règle.

366 PV par jour

Résultat, depuis le début des contrôles le 2 mai, 25 825 PV ont été envoyés selon le Parisien. Dans le détail, 7 605 PV ont été réalisés en mai, 7 866 en juin et 6 872 en juillet. La moyenne journalière est alors impressionnante : 366 amendes !

Malgré ces chiffres et les décomptes réalisés par le quotidien, Nicolas Nordman (adjoint à la maire de Paris chargé de la prévention, de la sécurité et de la police municipale) se veut optimiste : « Nous assistons à une diminution progressive du nombre d’amendes, preuve d’une adoption progressive du dispositif par les usagers de la route ». Par ailleurs, il apparaît que la vitesse moyenne est supérieure de 9 km/h par rapport aux autres voies et que les bouchons ont dans le même temps baissé de 11 % selon David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris chargé des déplacements.

