Crash-test : 5 étoiles pour les Nissan Juke et Volkswagen Golf, 3 étoiles pour la Up

L'année n'était pas terminée pour Euro NCAP. L'organisme indépendant vient de publier une nouvelle série de résultats. Huit véhicules ont été crashés. Il n'y a pas vraiment de surprise dans les scores. Les nouveautés les plus modernes ont obtenu 5 étoiles.

C'est notamment le cas de la Volkswagen Golf 8. La compacte, qui arrivera dans nos concessions début 2020, a eu de bonnes notes, sans toutefois atteindre des records. En protection des adultes, elle a eu 95 %, avec un petit bémol : un torse des passagers arrière exposé en cas de choc frontal sur toute la largeur de l'auto. En protection des enfants, c'est bien avec 89 %. La Golf a eu 76 % en protection des usagers vulnérables de la route (piétons et cyclistes), perdant quelques points à cause d'un freinage d'urgence qui n'a pas toujours été bon.

Le nouveau Nissan Juke s'en est aussi très bien sorti, avec 94 % en protection adultes, 85 % en protection enfants, 81 % en protection des usagers vulnérables et 73 % en équipements de sécurité. Le nouveau Ford Puma fait jeu égal, avec des scores de respectivement 94 %, 84 %, 77 % et 74 %.

Euro NCAP a aussi renoté la Volkswagen Up, qui entame un nouveau chapitre de sa carrière avec une version électrique 2.0. Forcément, la conception plus ancienne de l'auto se ressent. La citadine n'a ainsi eu que 3 étoiles. Elle a obtenu 81 % en catégorie adultes, ce qui est correct, mais la protection du torse des occupants, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, n'est pas très bonne. L'auto est surtout pénalisée par son équipement, l'absence de freinage d'urgence automatique pesant fortement sur les scores protection des usagers vulnérables (45 %) et équipements (55 %).

Un autre véhicule testé n'a eu que 3 étoiles, c'est l'Aiways U5. Vous ne voyez pas ce que c'est ? Normal, il s'agit d'un SUV électrique chinois qui doit être lancé en Europe en 2020. Le modèle n'a eu que 73 % en protection des adultes, ce qui n'est pas bon de nos jours. S'il n'y a pas de souci en cas de choc frontal, en cas de choc latéral contre un poteau, la tête et le torse du conducteur sont en danger. Le freinage d'urgence n'a pas été bon face aux cyclistes. Si l'Aiways U5 n'a pas brillé, d'autres modèles chinois ont en revanche été au niveau : les MG HS et ZS EV, qui ont eu 5 étoiles.

Les résultats du 18 décembre 2019

Véhicules Note Adultes Enfants Usagers V. Equipements Aiways U5 3 étoiles 73 % 70 % 45 % 55 % Audi Q8 5 étoiles 93 % 87 % 71 % 73 % Ford Puma 5 étoiles 94 % 84 % 77 % 74 % MG HS 5 étoiles 92 % 81 % 64 % 76 % MG ZS EV 5 étoiles 90 % 85 % 64 % 70 % Nissan Juke 5 étoiles 94 % 85 % 81 % 73 % Volkswagen Golf 5 étoiles 95 % 89 % 76 % 78 % Volkswagen Up électrique* 3 étoiles 81 % 83 % 46 % 55 %

* valable aussi pour les Seat Mii et Skoda Citigo

> Tous les détails des résultats sur le site d'Euro NCAP.