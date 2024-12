Crash-test décevant pour la Renault 5 électrique

C’est la dernière fournée de la saison pour l’EuroNCAP, l’organisme qui teste régulièrement la sécurité active et passive des nouveautés du marché automobile européen. Les Porsche Macan Electric, Volvo EX30, Audi A5, Mini Countryman, Leapmotor C10, Subaru Forester, Lexus LBX, Hyundai Santa Fe, Renault 5, Alpine A290, MG ZS, Maxus eTerron 9, Mazda CX-80 et autres Deepal S07 (pas sûr que vous ne le connaissiez, celui-là !) sont tous passés par la case « crash-test » et si la majorité d’entre eux récoltent la note maximale de cinq étoiles, certains n’arrivent qu’à quatre.

C’est le cas du Hyundai Santa Fe dans sa version de base sans les assistances électriques optionnelles, mais surtout des MG ZS de seconde génération, Alpine A290 et Renault 5 E-Tech Electric. Dans le cas de la nouvelle citadine française, le niveau de sécurité général reste bon mais EuroNCAP note des résultats perfectibles au niveau de la protection du torse du conducteur comme de ses genoux. Les résultats sur les aides à la conduite sont également plombés par une note nulle au registre de la « surveillance du conducteur », ce qui n’a évidemment rien à voir avec la sécurité du véhicule.

L’Alpine A290 et le MG ZS à quatre étoiles aussi

A noter qu’EuroNCAP évalue exactement de la même façon l’Alpine A290 au niveau de la notation, même si cette dernière a aussi eu droit à ses propres tests. Quant au MG ZS, il a été jugé perfectible au niveau de la protection des genoux des passagers avant, mais aussi de la surveillance du conducteur.

Précisons que malgré ces notes « décevantes », la Renault 5 et l’Alpine A290 restent plus sûres que la seule autre citadine testée cette année par l’EuroNCAP, la Suzuki Swift (trois étoiles).