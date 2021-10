Cupra Born - Retrouvez nous lundi 11 octobre pour les premières images de l'essai en direct

Cupra, c'est la filiale sport de Seat. Toutefois, ce n’est pas parce que l'on a une vocation à concevoir des modèles sportifs qu'il faut qu'on en oublie les réglementations européennes et le passage au tout électrique. Cupra n'y coupe pas et nous propose le Born, son premier modèle tout électrique portant le nom d'un quartier de Barcelone.

Pour ses débuts dans le monde du zéro émission, Cupra n'a pas élaboré un modèle totalement nouveau puisque la base est identique à la Volkswagen ID.3. Les différences sont toutefois nombreuses notamment sur le plan esthétique puisque toute la face avant et la poupe ont été revues afin d'apporter plus de dynamisme. Cela passe par l'adoption de nouveaux boucliers, d'une nouvelle calandre et de projecteurs inédits tandis que le hayon est désormais de feux reliés par un bandeau lumineux.

L'habitacle est la partie la plus proche de l'ID.3 puisque la planche de bord est identique à la cousine allemande mais Cupra y a apporté un peu plus de soin dans le traitement des matériaux, ce qui était l'un des principaux défauts de l'ID.3. Un écran multimédia 12 pouces et des sièges baquets font aussi leur apparition.

Sous son capot, la Cupra Born sera disponible à son lancement avec un moteur électrique de 204 ch alimenté par une batterie de 58 kWh, de quoi lui garantir une autonomie de 424 km.

Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour cet essai réalisé dans la région de Barcelone.