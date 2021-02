Cupra confirme l'arrivée du cinq cylindres Audi sur son SUV Formentor

Les amoureux de la Volkswagen Golf sportive ont longtemps espéré un partage supplémentaire, en plus de tout ce qui existe déjà, entre Audi et VW : le fameux cinq cylindres turbo, que l'on trouve sur toute la gamme "RS" compacte. Mais il n'en est rien. Il y avait bien eu une rumeur de Golf R avec ce moteur, mais Audi aurait balayé en interne l'idée pour des raisons de cannibalisme risqué entre une Golf en cinq cylindres et une RS3. Sachant que cela doit déjà être le cas entre une Golf R et une Audi S3...

Visiblement, il y a moins de risques de rivalité interne avec Cupra. La marque espagnole est la toute première à bénéficier de cette mécanique en dehors d'Audi au sein du groupe allemand. Il faut d'ailleurs rappeler qu'à l'échelle mondiale, c'est le dernier cinq cylindres existant.

Le 22 février prochain, Cupra dévoilera cette nouvelle variante du Formentor, qui devrait toutefois rester très confidentielle en France : le malus sera maximal, à n'en pas douter. Avec au moins 400 ch sous la pédale de droite, quatre roues motrices et une carrosserie de SUV, la valeur de CO2 devrait valoir les 30 000 € de fiscalité. Mais l'Europe, ce n'est pas que la France, et c'est surtout un sacré évènement que de voir le 5 cylindres Audi être enfin exporté ailleurs.