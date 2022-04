Cupra Tarraco : son arrivée serait imminente

Entre modèles spécifiques (Formentor, Born, futur Tavascan) et dérivés de Seat (Leon, Ateca), la gamme Cupra semble encore chercher son positionnement exact. Il y a quelques semaines, Werner Tietz, vice-président en charge de la recherche et du développement, affirmait que ''toutes les futures Cupra seront uniques, spécifiques à Cupra, et plus partagées avec Seat"

Pour autant, de l’autre côté des Pyrénées, on évoque toujours l’arrivée probable, dans le courant de cette année, d’un Tarraco estampillé Cupra. Des prototypes ont d’ailleurs été surpris à plusieurs reprises durant des tests de roulage, notamment sur le circuit du Nurburgring, en Allemagne.

La principale question concernant cet hypothétique Tarraco sportif concerne sa motorisation. Dans un premier temps fut évoquée la présence du 2.0 TSI de 245 ch, déjà utilisé par son cousin, le Skoda Kodiaq RS. Sauf que, entre-temps, ce moteur a déjà intégré la gamme du Seat Tarraco dans la plupart des pays européens. Mais pas en France, où ce SUV familial ne propose plus aucune variante essence.

Si la présence du 2.0 TSI semble s’imposer sous le capot de cette version Cupra, ce serait probablement la variante de 320 ch qui s’y collerait. Une mécanique que l’on trouve sous le capot d’un autre cousin, le Volkswagen Tiguan R. D’ailleurs, le Tarraco partage déjà ses chaînes d’assemblage avec ce Volkswagen, celles de l’usine de Wolfsburg, en Allemagne.