Dacia à contresens du marché

La marque roumaine fait office d’ovni. Le cru 2022 est clairement mauvais puisque le marché est en recul de 7,8 % (10,3 % avec les utilitaires), mais Dacia se paie le luxe de prendre le chemin inverse. Elle a immatriculé 130 855 unités et augmente sa part de marché d’un point pour atteindre 8,6 %. Résultat, Dacia grimpe sur la troisième marche du podium, une véritable success-story pour celle qui fit son retour en 2005, et qui initialement ne devait pas s’implanter en Europe. Si Peugeot et Renault restent en tête en France, Dacia dépasse Citroën, une première !

L’électrique et le GPL en forme

La Sandero est la force motrice de la marque avec 64 294 immatriculations (à particuliers) en 2022. Pour la septième année consécutive, elle est la voiture la plus vendue à particulier. Elle devient ainsi la deuxième meilleure vente en France derrière la Peugeot 208 (88 812 exemplaires) et se place devant la Renault Clio (64 012 unités). L'écart est faible mais la Sandero bat celle qui a presque toujours été en tête depuis la première génération apparue dans les années 90.

Le Duster apporte sa pierre à l’édifice avec 31 648 ventes, et la Spring est numéro 1 des électriques (toujours auprès des particuliers) avec 18 326 unités. Quant au Jogger, il débute bien sa carrière puisqu’il a séduit 13 063 clients, dont 65 % ont opté pour la déclinaison GPL.

Si l’offre GPL est une offre bien vue de la part de la marque roumaine, elle réalise également un bon score avec 14 % de ses ventes en électriques, alors que le marché est un peu en dessous (13,3 %).

Hormis Dacia, les marques qui affichent des résultats positifs ne sont guère nombreuses : Toyota (+ 3,6 %), Alpine (+ 32,1 %), ou encore Maserati (+ 37,2 %).