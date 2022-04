Dacia atteint le cap des 10 millions de véhicules produits

Cap fort symbolique pour Dacia. Il y a quelques jours (le 20 avril), la firme a assemblé son dix millionième véhicule, dans son usine de Mioveni (Roumanie). Le modèle en question est un Duster, avec la nouvelle série spéciale Extreme.

La première Dacia a été produite en août 1968, il s'agit de la 1100, une version rebadgée de la Renault 8, le gouvernement roumain ayant choisi le Losange pour pouvoir lancer sa propre production automobile. Puis en 1969 est née la 1300, dérivée de la R12. Elle restera au catalogue 35 ans, avec au total 2,3 millions d'exemplaires assemblés sous différentes formes (berline, break, utilitaire…).

Ce n'est d'ailleurs que depuis peu que la 1300 n'est plus l'auto la plus produite de Dacia. Elle vient d'être dépassée par la Sandero, dont 2,6 millions d'exemplaires ont déjà été assemblés. Le Duster est à 2,1 millions et la Logan à quasiment 2 millions.

C'est bien sûr grâce à elle que Dacia est entré dans une nouvelle dimension, partant à la conquête du marché européen et du bassin Méditerranéen. Dacia est présent aujourd'hui dans 44 pays. La première Logan a été lancée en 2004, cinq ans après la reprise de la marque par le groupe Renault.

La courbe des ventes et donc celle de la production se sont envolées depuis cette reprise. Le premier million a été atteint en 1985. Le deuxième en 1998. Puis Dacia a atteint le cap des cinq millions en 2014 et a donc mis seulement huit ans de plus pour doubler la mise.

La marque va poursuivre sa croissance. Après s'être lancée sur le marché des électriques avec la Spring, elle compte se développer sur le marché des compactes, grâce au grand SUV Bigster.