Dacia devient la marque la plus vendue aux particuliers

Depuis quelques années, la Dacia Sandero est, en France, la voiture la plus vendue aux particuliers (ce qui correspond aux achats des automobilistes en dehors des entreprises, des loueurs, des garages). Mais en 2021, c'est carrément Dacia qui devient la marque préférée des particuliers dans l'Hexagone, une nouvelle preuve de l'incroyable ascension du constructeur roumain.

Selon les chiffres Autoways (au 20 décembre) relayés par Autoactu, avec 99 698 immatriculations, Dacia a une part de marché sur le segment des particuliers de 14,5 %. Le spécialiste du low-cost est en hausse de 27 %. Il devance Renault et Peugeot, qui ont des parts de marché de 13,3 et 12,7 %, et sont en baisse de plus de 20 %. Ces derniers sont tout de même davantage perturbés par la pénurie de semi-conducteurs.

Ce résultat est une sacrée prouesse quand on pense au fait que la gamme de Dacia est bien moins étendue que celle d'autres constructeurs, avec seulement une petite citadine électrique, une citadine polyvalente, un SUV compact et un monospace. Dacia est porté aux sommets par le succès de la dernière Sandero, qui est large leader du classement des modèles auprès des particuliers. Dacia a livré 67 638 Sandero à "Monsieur et Madame Toutlemonde". La deuxième est la Peugeot 208, avec 35 071 exemplaires !

Même si ses tarifs ont augmenté cette année, la Sandero reste une championne du rapport prix/prestations. Elle attire ainsi ceux qui veulent l'essentiel au meilleur prix. La clientèle apprécie aussi sa version GPL, qui permet de rouler avec un carburant qui coûte moins de 90 centimes le litre !

Gros atout pour Renault, la puissance de Dacia sur le marché des particuliers renforce sa rentabilité, puisque ce sont des ventes sans remise !