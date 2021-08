Dacia dévoile le Duster Extreme

La gamme du Duster est depuis plusieurs années chapeautée par une série spéciale suréquipée. Ce sera aussi le cas avec le modèle restylé. Après la Techroad, la Black Collector ou encore la 15 ans, voici l'Extreme. Il faudra toutefois savoir faire preuve de patience : ce modèle, dévoilé en avant-première à l'occasion des premiers essais du Duster revu, sera disponible en 2022. Pour rappel, les finitions classiques arrivent en concession à la rentrée.

L'Extreme se distingue avec des éléments de style spécifiques, à commencer par des jantes peintes en noir. Il y a aussi des inserts décoratifs orange à divers endroits de la carrosserie. On en voit ainsi dans la calandre, sur les rétroviseurs (peints en noir) et pour les monogrammes Duster sur les barres de toit et le hayon.

On retrouve ces touches d'orange dans l'habitacle : sur les aérateurs, la console centrale ou les portes. Il y aura aussi une sellerie spécifique tissu/TEP, avec surpiqûres orange.

L'Extreme étant un haut de gamme, à l'échelle de Dacia, la dotation sera complète. Il y aura en série la console centrale haute avec accoudoir, la climatisation automatique, le système multimédia Media Nav avec écran tactile 8’’, la navigation embarquée avec la connectivité Wi-Fi (sans fil) pour Apple CarPlay et Android Auto.

Il faudra donc attendre pour en savoir davantage, avec l'offre de motorisations et les prix.