Dacia : la série spéciale "15 ans" aussi pour le Duster

Le Duster reçoit aujourd'hui une nouvelle série spéciale qui n'est pas totalement nouvelle. Il s'agit en effet de la 15e anniversaire, dont nous vous parlions la semaine dernière. Pour le Dacia Duster, c'est sur une version haut de gamme que se base la série "15 ans" puisque c'est le Duster Prestige qui est repris. Les équipements de série sont les suivants : "caméra et radars de recul, climatisation automatique ou encore écran tactile 7 pouces avec navigation et info-trafic, radio, prise USB et Bluetooth. S’y ajoute la carte mains libres et le pack City Plus sur Duster qui comprennent l'avertisseur d'angle mort et la caméra multivues". La sellerie est spécifique, et les aérateurs sont cerclés de bleu.

Les jantes 17 pouces sont de série tout comme les strippings décoratifs, les coques noires de rétroviseur et les éléments "15 ans" sur les seuils de porte.

Les prix Dacia Duster "15 ans"