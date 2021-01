Dacia : le programme des nouveautés 2021-2025

Miracle. Voilà le mot que Luca de Meo avait utilisé pour qualifier Dacia à son arrivée chez Renault. Le directeur général avait été impressionné par la rentabilité du constructeur low-cost. Il n'est pas fou : pas question pour lui de toucher à une recette qui fonctionne si bien. Dacia va garder ses prix imbattables. Dacia, c'est l'achat malin. Le nouveau slogan résume l'état d'esprit : "Tout. Simplement."

Pour accroître la compétitivité de Dacia, Renault a décidé de l'associer à Lada, avec de nouvelles synergies d'ingénierie et de fabrication entre les deux firmes de l'Est. Les deux labels n'utiliseront ainsi plus qu'une plate-forme, contre quatre aujourd'hui.

Mais si Luca de Meo souhaite émanciper Dacia, pas question d'avoir la folie des grandeurs côté gamme. L'offre va rester resserrée sur les segments les plus porteurs : à côté des piliers Sandero, Logan et Duster, il va y avoir la petite Spring électrique, un véhicule familial remplaçant le Lodgy et, c'est l'annonce de la semaine, un grand frère pour le Duster, le Bigster. Pas question donc d'imaginer le coupé Dacia ou la berline familiale Dacia !

On fait le point sur le calendrier des nouveautés.

2021

Sandero et Sandero Stepway

Ce début d'année est marqué par la commercialisation des nouvelles Sandero et Sandero Stepway. Cette troisième génération est celle du renouveau, puisque les citadines adoptent la plate-forme moderne CMF-B. La présentation est plus soignée, l'équipement plus fourni. Mais les prix restent imbattables.

Spring

Le deuxième événement de 2021, ce sera l'arrivée de la Spring, qui va devenir la voiture électrique la moins chère du marché. Les prix devraient être dévoilés en février. Avec le bonus, on s'attend à un ticket d'entrée proche des 10 000 €. Si les livraisons pour les particuliers commenceront à la rentrée, la Spring arrivera dans les flottes de location du réseau Leclerc en mars.

Duster restylé

D'ici la rentrée, le Duster passera par la case restylage. Les retouches esthétiques seront légères, le plus visible sera l'adoption des signatures lumineuses en forme de Y. L'équipement, déjà bien fourni en rapport des prix low-cost, devrait être un peu complété. Côté technique, la boîte EDC fera enfin son retour.

2022

Remplaçant du Lodgy

Dacia n'est pas épargné par le désamour des clients pour les monospaces compacts ! Même avec des prix cassés, le Lodgy, lancé après le Duster, a connu une carrière en demi-teinte. Son remplaçant va donc davantage jouer la carte du SUV, même s'il continuera de miser sur le volume pour accueillir 7 personnes. Le véhicule donnera aussi suite au Dokker, que Renault a repris à son compte pour faire un nouvel Express. Le remplaçant du Lodgy aura la base CMF-B, la seule que va désormais utiliser Dacia. Il devrait avoir le privilège d'inaugurer en série le nouveau logo de la marque et être la première Dacia hybride.

2024

Duster 3

La troisième génération du Duster est déjà dans les tuyaux. Son renouvellement marquera la fin de la base B0, utilisée depuis la première Logan en 2004 ! Le Duster 3 aura la plate-forme CMF-B, ce qui va permettre à Renault d'avoir des volumes de production très importants pour cette base, et donc de baisser les coûts. Ce Duster 3 est attendu en hybride.

2025

Bigster

Dacia va monter en gamme. Sans perdre de vue son placement prix agressif, le roumain va aller chasser sur de nouvelles terres avec un gros SUV, préfiguré par ce concept-car. Celui-ci mesure 4,60 mètres de longueur, ce qui est la taille d'un 5008. Comme le Peugeot, il jouera la carte familiale, avec 7 places. Dacia a déjà promis un véhicule vendu au prix du segment inférieur. Le plus dur va être d'attendre, car 2025 c'est loin !

Sandero et Sandero Stepway restylées

Assurément, après quatre années de carrière, la troisième génération des Sandero profitera d'une mise à jour. Les changements devraient être surtout mécaniques, évolutions des normes obligent.