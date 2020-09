Dacia : les nouvelles Sandero et Logan bientôt dévoilées

Dacia fait monter la pression sur les réseaux sociaux. Avec une courte animation publiée sur Twitter, le roumain annonce l'arrivée de trois nouveaux modèles. Il ne les nomme pas, mais on devine aisément qu'il est question des nouvelles Sandero, Sandero Stepway et Logan. Le voile devrait être levé la semaine prochaine.

Avec la nouvelle génération de ces véhicules, Dacia entrera dans une nouvelle ère. Les citadines et la berline vont en effet avoir le droit à une nouvelle plate-forme, carrément dérivée de celle de la dernière Clio. Cela doit permettre à ces modèles de rester conformes avec les futures normes européennes en matière de pollution et de sécurité.

Plus modernes, les prochaines Dacia seront aussi plus technologiques. Mais la marque restera fidèle à ses habitudes, en proposant de nouveaux équipements réclamés par la clientèle et qui ont déjà pu être amortis par Renault. En clair, la Sandero ne se mettra pas à la conduite semi-autonome comme la Clio, mais devrait gagner la surveillance des angles morts et le freinage automatique d'urgence.

Something exciting is coming… Stay tuned! pic.twitter.com/6tWeKGHXRD — Groupe Renault (@Groupe_Renault) September 3, 2020

Le style extérieur évoluera en douceur, avec un côté un peu plus galbé. La révolution se fera surtout à l'intérieur, comme cela a été le cas entre les Duster 1 et 2. La nouvelle planche de bord aura des formes plus soignées et osera un grand écran tactile en hauteur. En revanche, les matériaux resteront basiques.

Car Dacia se doit de proposer toujours des prix low-cost. Les tarifs resteront agressifs alors que les prestations vont progresser, un nouveau tour de force du roumain.