Dacia prépare déjà une nouvelle Spring

Le groupe Renault va lancer 27 nouveaux véhicules d'ici 2025. 12, soit près de la moitié, seront des modèles 100 % électriques. Parmi elles, une Dacia, qui sera dévoilée en 2024 comme on a pu le voir sur un planning montré par Luca de Meo lors de la présentation des derniers résultats financiers du groupe.

Le directeur général du Losange s'est même fait plus précis en indiquant que ce sera la remplaçante de la Spring. Celle-ci vient pourtant tout juste d'être lancée en Europe ! Elle y connaît même des débuts fracassants, avec 46 000 commandes signées en 2021.

Malgré ce succès, la voiture aura donc une courte carrière. L'une des raisons est l'entrée en vigueur de nouvelles obligations pour les équipements de sécurité en Europe, qui imposeront la présence de systèmes comme la surveillance de la fatigue du conducteur ou le régulateur de vitesse intelligent.

Ces obligations vont se faire en deux temps. D'abord, elles s'appliqueront aux nouveaux véhicules lancés en 2022. Puis en 2024, tous les véhicules vendus seront concernés. Ainsi, les modèles mis sur le marché avant 2024 devront être adaptés ou retirés du catalogue si cela n'est pas possible.

Pour mettre en conformité la Spring, Dacia prépare donc déjà une grosse évolution. La base sera toutefois la même, avec la plate-forme CMF-A. Cette deuxième version sera l'occasion de faire progresser techniquement la voiture, sans pour autant remettre en question son prix low-cost. D'autant que Dacia devra composer avec des aides à l'achat moins généreuses, le bonus baissant petit à petit. La Spring gardera sûrement une petite batterie, avec une autonomie d'environ 250 km qui suffit à sa clientèle urbaine.

La mise à jour permettra d'améliorer le design et la présentation intérieure, un peu rustique sur l'actuel modèle. Rappelons que la Spring est en fait une Renault pensée d'abord pour la Chine, sur la base de la très low-cost Kwid indienne ! S’il n'est pas aux standards européens, y compris ceux des nouvelles Dacia comme la Sandero, l'engin a été rebadgé et importé chez nous pour faire baisser la moyenne CO2 de Dacia et donc du groupe Renault.