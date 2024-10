Dacia Spring : elle doit résister à la Citroën e-C3 - En direct du Mondial de Paris

Apparue en 2021, la Dacia Spring s'était imposée comme la berline électrique la moins chère du marché avec un prix d'attaque de 17 000 € bonus déduit, mais cela, c'était avant car les conditions d'attribution du bonus ont changé. Résultat, plus de bonus pour la petite citadine. Malgré ce frein et un avenir, Dacia a décidé d'y apporter un restyling très important.

Ainsi, à l'exception du toit, tous les éléments de carrosserie sont nouveaux. Cela se traduit par une face avant complètement revue avec l'adoption de la nouvelle identité de la marque avec notamment une signature lumineuse en forme de Y, d'une calandre inédite et de boucliers avant et arrière recevant une décoration spécifique. Les portières et le hayon ont été redessinés, ils sont dorénavant plus bombés. Malgré ces modifications, elle conserve ses dimensions de 3,70 m, une taille idéale pour la ville.

L'intérieur monte en gamme avec de série une instrumentation numérique, mais aussi un écran multimédia 10 pouces sur la finition haute. La présentation est nettement plus valorisante avec notamment l'apparition d'un vrai levier de vitesses à la place d'une molette.

Sans surprise, les places arrière sont relativement restreintes et le coffre offre un volume de 280 litres avec un sous coffre, mais aussi un frunk à l'avant.

Sur le plan mécanique, le moteur 44 ch disparait. Seul subsiste le 65 ch alimenté par la même batterie d’une capacité de 26,8 kWh. De quoi garantir une autonomie de 225 km. Elle est équipée de série d’un chargeur en courant alternatif 7 kW qui permet de faire le plein en 4h sur une Wallbox. Un chargeur en courant continu 30 kW est disponible en option moyennant 500 € pour passer de 20 à 80 % en 45 minutes.

Les tarifs de cette Spring débutent à partir de 18 900 €. Elle conserve donc son titre de voiture électrique la moins chère.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac: dans l'ombre du Bigster

La grande vedette du stand Dacia, c'est le Bigster, mais la Spring trône fièrement sur le devant du stand à côté de la Sandero. Une façon de dire : "ne m'oubliez pas".