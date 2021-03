Dacia Spring : ouverture des pré-commandes

Quoi de plus logique : la Spring débute sa carrière commerciale le jour du printemps. En ce 20 mars, Dacia lance une campagne de communication, avec un slogan tout aussi facile à trouver "Spring is coming" (en référence au Winter is coming de la série Game of Thrones).

Ce slogan va notamment s'afficher dans plusieurs grandes villes européennes (Paris, Madrid, Milan, Bucarest). Dacia a fait appel à des street-artists pour peindre des messages sur le bitume. À cela s'ajoute une campagne de pub avec le slogan "Exclusivement réservée à tous".

Et il est justement question de réservations, car Dacia lance aujourd'hui les pré-commandes de la Spring. Le site internet a été mis à jour avec le configurateur de la voiture, disponible en deux niveaux de finition, Confort et Confort Plus. Le prix de départ est de 16 990 €, soit 12 403 € avec le bonus, ce qui fait de la Spring la voiture électrique la plus abordable du marché.

En ligne, on configure donc sa Spring et on valide sa pré-commande. Il faut pour cela renseigner vos coordonnées bancaires. Le montant indiqué de 500 € ne vous sera pas débité, il sert pour l'empreinte bancaire. Vous serez ensuite recontacté en juin pour finaliser l'achat, dans un showroom Dacia. Vous pourrez aussi à ce moment faire un essai. Puis il faudra attendre octobre 2021 pour le début des livraisons.

Mieux vaut réserver car en cas de succès (probable) les délais de livraison vont s'allonger ! Il y a aussi des avantages à la pré-commande : un badge de charge offert sur la version Confort, un badge de recharge + 2 000 km de charge offerts sur la Confort Plus.