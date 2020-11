Dacia veut concurrencer Citroën

Plus que quelques semaines avant de connaître en détail le plan de bataille de Luca de Meo pour le groupe Renault. Le nouveau directeur général a toutefois déjà dévoilé les grandes lignes, avec notamment le repositionnement du centre de gravité du Losange sur le segment C, cœur du marché européen. L'italien a aussi de grandes ambitions pour la firme low-cost Dacia.

Fin juillet, lors de l'une de ses premières prises de parole en tant que DG de Renault, il n'a pas caché son enthousiasme sur Dacia, parlant d'un "miracle" à propos de la rentabilité de ce constructeur pourtant réputé pour ses prix cassés. Luca de Meo déclarait déjà : "il est temps pour Dacia de s'épanouir en tant que marque à part entière". Une pensée précisée en octobre, lors de la présentation de la Spring, petite citadine électrique : "l'ambition est de faire de Dacia une marque à 360° alors qu’elle est gérée comme une sous-marque. On lui enlève le plafond de verre en restant fidèle au concept Dacia".

En clair, Dacia va grandir, partir à la conquête de nouveaux terrains. Cela passe par un travail sur la gamme. Celle-ci est toutefois déjà en pleine évolution, avec le renouvellement du duo Sandero/Logan en cette fin d'année, puis donc l'arrivée de la Spring en 2021. Fin 2021, Dacia lancera aussi un nouveau véhicule 7 places taillé pour les familles, qui prendra la relève du Logdy.

Une gamme réorganisée

À quels autres modèles pense Luca de Meo pour compléter cette offre ? Rien n'a filtré. Il ne faut pas s'attendre à une flopée de projets. Pour rester le plus rentable possible, qui passe par le volume, le constructeur doit se concentrer sur les segments les plus porteurs. Dacia a d'ailleurs déjà passé à la trappe le break Logan MCV.

Luca de Meo va s'inspirer de ce qu'a fait Carlos Tavares chez PSA. Et il ne s'en cache pas, il a déjà cité à plusieurs reprises et sans complexe ce modèle à suivre. L'une des premières décisions de Carlos Tavares après son arrivée à la tête de PSA a été de tailler dans les gammes et d'arrêter les projets peu rentables.

Et la comparaison avec PSA est poussée plus loin par de Meo. Le DG du Losange n'a pas hésité à dire clairement que Renault doit se replacer face à Peugeot, qui a lui même su monter en gamme ces dernières années, devenant ainsi un "généraliste premium". Et Dacia va de son côté concurrencer Citroën ! Voilà qui peut surprendre de premier abord, car Dacia est low-cost, ce que la firme aux chevrons n'est pas.

De Meo va-t-il faire monter en gamme Dacia pour en faire un généraliste classique à la place de Renault ? Pas à ce point, l'homme est un fin stratège sur le plan marketing, il sait donc que Dacia ne doit pas perdre de vue son positionnement "access" avec des prix imbattables.

Il va toutefois faire monter d'un cran Dacia. Ou plutôt confirmer le travail commencé. Car Dacia est déjà entré dans une nouvelle ère avec la troisième génération de Sandero. Celle-ci met fin au principe de la voiture low-cost conçue sur une base antique, ce qui devenait difficile avec les dernières normes. La Sandero 3 a carrément le droit à la plate-forme moderne de la dernière Clio, en version toutefois simplifiée. Son design extérieur est plus soigné et sa présentation intérieure fait un bond en avant. L'équipement est aussi modernisé.

Ne dites plus low-cost

L'évolution du positionnement se sent déjà dans le discours de présentation de la Sandero. Oubliez toute notion basique et low-cost. Il est question de l'automobile "contemporaine" et "essentielle", "centrée sur les vrais besoins du client" avec un "juste prix". Voilà qui fait penser à Fiat notamment, avec sa Tipo.

Surtout, ces éléments de langage, cela ne vous rappelle rien ? C'est à peu près ceux du lancement de la C4 Cactus ! Avec ce modèle, Citroën avait tenté un positionnement plus essentiel, moins superflu. Le véhicule n'a toutefois pas été une grande réussite (à cause d'ailleurs d'un placement mal compris par la clientèle, qui s'attendait à des prix plus agressifs) et il n'y a pas eu de gamme Cactus.

Mais Citroën prépare actuellement une nouvelle offre de véhicules abordables, d'abord pour l'Inde puis d'autres pays émergents, avec une citadine pour commencer, lancée en 2021. Et cette voiture devrait servir de base de travail pour la prochaine C3 lancée en Europe ! Preuve que Citroën a clairement le rôle d'accès à l'univers PSA, bien que l'actuelle direction semble ne pas aimer ce constat. En interne, Carlos Tavares ne cache pas son envie de faire descendre en gamme Citroën, pour le détacher d'Opel et Peugeot et mieux couvrir le marché. La prochaine C3 sera ainsi plus simple que la 208… et viendra donc se placer d'elle-même face à la Sandero.

Au final, on a d'un côté un Dacia qui monte d'un cran tandis que Citroën descendrait d'un cran. Ils se trouveraient donc alignés !