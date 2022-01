Dacia : voici le nouveau look des concessions

En 2021, dans le cadre de la grande "Renaulution", Renault et Dacia ont dévoilé une nouvelle identité visuelle, avec notamment un nouveau logo. Mais du côté de la firme roumaine, son déploiement se fait de manière très progressive.

Avec une curiosité : le nouveau Jogger a été montré et sera lancé en mars avec l'ancien logo ! Pour les véhicules, il faudra en effet attendre fin 2022 pour trouver le nouvel emblème, qui associe un D et C avec effet de miroir central.

Dacia a d'abord changé le look de ses supports de communication : publicités, sites internet, brochures… C'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus simple ! La deuxième étape, avant les voitures donc, ce sera le réseau.

Dacia vient ainsi d'inaugurer la première concession avec les nouveaux codes esthétiques de la firme. Elle se trouve à Melun, en région parisienne. Le déploiement de cette nouvelle identité sur les façades des points de vente commencera au printemps.

Pour ce nouveau design, on a une ligne kaki épaisse, nouvelle couleur signature de Dacia à la place du bleu, qui fait le tour du bâtiment. Selon les mots du constructeur, cette ligne "incarne la robustesse, la simplicité et le côté outdoor de la marque". La facade affiche le nouveau monogramme Dacia, en lettres anguleuses kaki.

En bord de route, il y a un grand totem, avec le nouveau logo, sur fond kaki encore et avec un décor façon bois, touche "chaleureuse" qui joue la carte de l'outdoor encore. Et à l'intérieur ? Pas de changement pour l'instant, la marque indique que les nouveaux standards ne sont pas encore définis !