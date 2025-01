De belles Mercedes à Rétromobile 2025

Plus que quelques heures à attendre avant l’ouverture d’un des plus beaux salons automobiles du monde, celui où on peut admirer certaines nouveautés du marché mais surtout quelques-unes des plus belles voitures de toute l’histoire.

Comme Porsche, Peugeot, Cadillac ou encore DS Automobiles et Skoda Mercedes sera du voyage cette année avec quelques jolies autos à montrer sur le stand. On pourra notamment y voir le concept C111-II de 1970, cette berlinette à moteur central arrière équipé d’un bloc de type « Wankel » au lieu d’un système à pistons conventionnel. Histoire de faire le grand écart, le constructeur allemand amènera aussi une Mercedes-Simplex 28/32 ch de 1904 pour illustrer toute l’évolution depuis le début du siècle dernier.

Plusieurs modèles d’exception à vendre

Mercedes exposera aussi plusieurs modèles qui seront directement proposés à la vente : une 300 SL (R107) de 1988, une 300 SL de 1955 en cours de restauration affichant moins de 4 000 kilomètres au compteur et la grosse Typ 600 (W100) de la cantatrice Maria Callas (datant de 1971).

En revanche, le communiqué de Mercedes France ne dit pas si la marque amènera aussi quelques-unes de ses autos actuelles comme l’AMG GT ou le Classe G.