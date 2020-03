"De l'intelligence artificielle à bord des futures Seat"...

De l'histoire ancienne le pare-soleil et les accidents liés à la fatigue au volant ? C'est en tout cas ce que sous-entendent les déclarations de la nouvelle association entre l'équipe Seat Xplora et les spécialistes de la société Eyesight Technologies.

La collaboration permet au constructeur du groupe Volkswagen de réfléchir à des solutions pour améliorer la vie à bord de ses voitures mais aussi leur sécurité. Des surfaces vitrées capables de se teinter en fonction de la luminosité de l'extérieur et le développement de capteurs détectant la fatigue, la prise de stupéfiants et d'alcool sont de la partie. L'équipe travaille en outre sur un système ayant recours à plusieurs caméras pour apprendre les habitudes du conducteur mais aussi pour régler automatiquement le siège, la température à bord et l'orientation des rétroviseurs en fonction de la personne installée derrière le volant.

Ces études sont une première étape pour ce nouveau partenariat. La suite concernera d'après Seat des technologies permettant de détecter si le conducteur a bel et bien assimilé les présences de plusieurs piétons sur et le long de la route. Le responsable de l'innovation chez Seat Stefan Ilijevic a déclaré à ce sujet que : "90% des accidents sont liés à des facteurs humains en Europe. Chez Seat nous travaillons sur des solutions pour prévenir les négligences au volant afin de réduire significativement les accidents de la route".