Début de production pour la nouvelle Audi A3 Sportback

La marque aux anneaux est fière d'annoncer que la production de la nouvelle Audi A3 Sportback s'anime outre-Rhin. Le modèle est assemblé à Ingolstadt en Allemagne comme c'était le cas pour la toute première génération lancée en 1996.

La production sur place de l'Audi A3 quatrième du nom a nécessité quelques travaux. La structure a en effet reçu une mise à jour technique du côté du département dédié à la carrosserie de la compacte premium. Les commandes sont déjà ouvertes sur le marché européen. Les premiers clients recevront donc leur exe

mplaire d'ici le mois de mai.

Pour rappel, l'Audi A3 Sportback embarque à son lancement un essence 1,5l TFSI de 150 chevaux et deux diesels 2,0l TDI de 116 chevaux et 150 chevaux. L'offre des moteurs sera complétée au cours de sa carrière par de la micro-hybridation, de l'hybride rechargeable et bien entendu des déclinaisons musclés S3 et RS3. Les tarifs de l'Audi A3 Sportback débutent en France à 29 200 €.