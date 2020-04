Décès de Jacques Calvet, ancien patron de PSA

Jacques Calvet est décédé ce jeudi 9 avril à l'âge de 88 ans. La nouvelle a été annoncée par son fils auprès de l'AFP, sans précision des causes et circonstances. La famille a par ailleurs précisé que les obsèques se dérouleront "dans la plus stricte intimité familiale".

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA, Jacques Calvet avait commencé sa carrière en 1957 à la Cour des Comptes. De 1959 à 1974, il a travaillé dans les différents cabinets ministériels de Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, Jacques Calvet a rejoint la BNP, alors banque nationalisée.

C'est en 1982 que la famille Peugeot a fait appel à lui. D'abord chargé de quelques dossiers, Jacques Calvet a pris les commandes de PSA en 1984, alors au bord de la faillite. Il a restructuré en profondeur le groupe hyper endetté formé par Peugeot et Citroën, en taillant notamment dans les effectifs. Une relance réussie, PSA devenant un acteur majeur sur le marché européen. Jacques Calvet est resté à ce poste jusqu'en 1997.

Carlos Tavares, l'actuel président du directoire de PSA, a réagi à l'annonce de ce décès. "Je tiens à saluer la mémoire de ce grand capitaine d’industrie qui nous quitte, doté d’un rare courage et d’une détermination sans faille qui doivent nous inspirer. Au regard de la crise que nous traversons, son exemple nous oblige et nous engage à protéger l’entreprise dans l’intérêt de ses salariés, comme il a toujours su le faire".