Déconfinement : les Français se sont rués sur les voitures d'occasion

Le marché des véhicules neufs a bien repris. Mais comme cela avait été constaté dès le début du déconfinement, les Français ont favorisé l'achat de modèles d'occasion. Selon le baromètre Autoscout24, 585 744 voitures d'occasion ont été vendues en juin, soit une hausse de 27,6 % par rapport à juin 2019.

Surtout, c'est tout bonnement un record sur un mois. Les acheteurs ont plutôt recherché des véhicules essence, dont les ventes ont progressé de 50 %. Le diesel a d'ailleurs perdu en juin 7 points de part de marché, restant toutefois majoritaire à 55,7 % des ventes.

Les clients ont aussi opté pour des véhicules jeunes. Les tranches d'âge moins d'un an et un an ont ainsi progressé de 43,3 et 38,3 %. En part de marché, elles ont représenté 18,5 % des ventes. La tranche deux à cinq ans est en hausse de 36,5 % et a une part de marché de 26 %.

Cette bonne dynamique du marché de l'occasion a plusieurs raisons. Les Français sont notamment allés chasser les bonnes affaires dans les modèles en stock, souvent des occasions à très peu de km. Beaucoup de concessions avaient ainsi baissé les prix pour convaincre rapidement les acheteurs, ce qui leur a permis d'encaisser au plus vite des chèques pour sauver leur trésorerie, mise à mal par le confinement.

Il y a aussi un effet lié au calendrier, avec des clients pressés d'avoir un nouveau modèle avant les vacances, et qui avaient dû retarder leur achat d'un nouveau modèle à cause du confinement encore. Les occasions sont disponibles de suite. À cela s'ajoute la mise en place d'une nouvelle prime à la casse plus généreuse, puisque les sommes maximales concernent davantage de Français depuis le 1er juin.

Renault est leader du marché de l'occasion, avec 119 034 ventes en juin et une part de marché de 20,3 %. Peugeot est deuxième, avec 107 405 ventes et Citroën troisième avec 67 727 ventes. On note tout de même qu'en part de marché, les chevrons enregistrent une forte baisse, perdant quasiment un point à 11,6 %. Renault et Peugeot sont stables sur ce critère. L'un des grands gagnants est Toyota (17 065 ventes, + 42 %), les clients étant de plus en plus à la recherche d'hybrides d'occasion.