Demain, les automobiles oubliées en question au musée des Arts et Métiers de Paris

Si vous habitez Paris et que vous vous intéressez à la chose automobile dans cette ville à la fois si passionnante et si délicate dans sa relation avec les voitures, il faudra regarder du côté du musée des Arts & Métier ce jeudi 8 décembre entre 12h45 et 13h45. Théâtre jusqu’en mai 2023 de l’exposition « Permis de Conduire » consacrée à l’avenir de l’automobile, le site accueillera exceptionnellement l’enregistrement du podcast du dernier épisode de « Bouge à Oreilles », une série dédiée aux mobilités du futur.

Dans ce numéro, il sera question des « engins oubliés, abandonnés et farfelus à travers le prisme de la collection du musée des Arts et Métiers et les recherches du collectif Paléo-Energie de l’Atelier 21 ». Romain Salas en parlera avec Lionel Dufaux, responsable de collections au musée des Arts et Métiers, et Cédric Carles, designer et chercheur.

Gratuit, sur réservation

A noter que l’évènement est gratuit à condition de réserver sa place. D’après sa description, le podcast « Bouge à Oreilles » s’intéresse à tous les types de mobilité sans exception.