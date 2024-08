Des batteries de Porsche Taycan réutilisées pour alimenter en électricité une usine automobile

Quatre énormes caissons répartis sur une superficie égale à deux terrains de basket. , 4 400 modules de batterie de Porsche Taycan de présérie. Ainsi apparaît la physionomie de l’innovante unité de stockage électrique de l’usine Porsche de Leipzig. L’ensemble, d’une capacité de 10 MWh connecté à un convertisseur est alimenté par les panneaux solaires installés sur le toit de l’unité de production avec une puissance maximale de 9,4 mégawatts.

Cette électricité sera utilisée pour lisser les appels de puissance et les pics de consommation. Une façon, pour le constructeur de démontrer la possibilité de pallier des pics de consommation sans tirer davantage sur le réseau électrique. « Nous souhaitions (...) rendre le site encore plus économique et augmenter son degré d’autosuffisance. » explique Jonathan Dietrich, chef de projet.

Exemple d’économie circulaire

Pour ce faire, Porsche a donc eu l’idée de réutiliser « des batteries de véhicules de présérie Taycan au lieu de les recycler. » Si la capacité de ces dernières (comprise entre 70 % et 80 %) ne suffit plus à alimenter un système actif, comme un moteur de voiture et de permettre de conserver une autonomie suffisante. En revanche, cela reste suffisant pour des installations passives. « Dans ce projet modèle sans précédent, nous avons pu combiner plusieurs objectifs différents », assure Alwin Schmid, responsable de l’ingénierie électrique chez Porsche. « Il y a notamment l’écrêtement des pointes de consommation, l’optimisation de l’autoconsommation et la participation simultanée au marché de l’énergie. » Cette centrale de stockage, sera prochainement rattachée au réseau d’électricité pour redistribuer le surplus d'électricité. Porsche estime la durée de vie de son système supérieure à 10 ans, sachant que chaque module peut être remplacé individuellement si nécessaire. Une nouvelle voie dans le recylage des batteries.